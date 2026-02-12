onedio
Yarım Asırlık Tutku Servete Dönüştü: Antika Dükkanında Adım Atacak Yer Yok

Metehan Bozkurt
12.02.2026 - 13:08

Samsun’un Asarcık ilçesinde, yıllara yayılan bir merak bugün adeta yaşayan bir müzeye dönüştü. Çocuk yaşlarda başlayan antika tutkusu, aradan geçen on yıllar boyunca büyüyerek binlerce eseri bir araya getirdi. Ortaya ise geçmişin izlerini bugüne taşıyan, içinde adım atmanın bile zorlaştığı benzersiz bir koleksiyon çıktı.

Samsun’un Asarcık ilçesinde yaşayan Cemil Benice’nin çocuk yaşlarda başlayan antika merakı, bugün adeta geçmişle bugünü buluşturan benzersiz bir koleksiyona dönüştü.

Yaklaşık yarım asırdır durmaksızın antika eşya toplayan Benice, sayısını kendisinin bile tam olarak bilmediği milyonlarca parçayla, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Henüz 13 yaşındayken ilk antika parçayla tanışan Benice, yıllar içinde Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan çok sayıda eseri bir araya getirdi. Koleksiyonunun büyüklüğü öyle bir noktaya ulaştı ki ana dükkan olarak kullandığı 130 metrekarelik alan tamamen doldu. Raflar, vitrinler ve koridorlar antika eşyalarla çevriliyken dükkanın içinde rahatça yürümek bile neredeyse imkansız hale geliyor.

Benice, biriken ürünlerin yalnızca dükkanla sınırlı olmadığını, üç ayrı depoda da binlerce parça muhafaza ettiğini belirtiyor.

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman müşterilerin sorduğu bir ürünün elinde olmasına rağmen yerini hemen bulamadığını söyleyen deneyimli koleksiyoner, bu durumu işinin en büyük zorluğu olarak tanımlıyor.

Antika tutkusunun hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Benice, yıllardır sürdürdüğü bu emeğin karşılığını görmenin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguluyor. Türkiye’nin dört bir yanından antika meraklılarının Asarcık’a gelerek koleksiyonunu görmek istemesi, onun için yalnızca bir ilgi değil, aynı zamanda yılların birikimine duyulan saygının göstergesi.

okugectatavayapma

Haber de bile doğru dürüst eşyaların ortamın fotoğrafı yok ,değerli ve güzel şeyler vardır illaki ama çöplük gibi görünüyor bunları bi kafeye çevirse gelen g... Devamını Gör

shinnoq

Koleksiyonerlik, antikacılık bu değil, bu istifçilik, bütün parçalar tertemiz olur, nizami sergilenir, oturur karşısına bir kahve içersin ve o eşyaların sahi... Devamını Gör