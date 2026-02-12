Yarım Asırlık Tutku Servete Dönüştü: Antika Dükkanında Adım Atacak Yer Yok
Samsun’un Asarcık ilçesinde, yıllara yayılan bir merak bugün adeta yaşayan bir müzeye dönüştü. Çocuk yaşlarda başlayan antika tutkusu, aradan geçen on yıllar boyunca büyüyerek binlerce eseri bir araya getirdi. Ortaya ise geçmişin izlerini bugüne taşıyan, içinde adım atmanın bile zorlaştığı benzersiz bir koleksiyon çıktı.
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samsun’un Asarcık ilçesinde yaşayan Cemil Benice’nin çocuk yaşlarda başlayan antika merakı, bugün adeta geçmişle bugünü buluşturan benzersiz bir koleksiyona dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Benice, biriken ürünlerin yalnızca dükkanla sınırlı olmadığını, üç ayrı depoda da binlerce parça muhafaza ettiğini belirtiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Haber de bile doğru dürüst eşyaların ortamın fotoğrafı yok ,değerli ve güzel şeyler vardır illaki ama çöplük gibi görünüyor bunları bi kafeye çevirse gelen g... Devamını Gör
Koleksiyonerlik, antikacılık bu değil, bu istifçilik, bütün parçalar tertemiz olur, nizami sergilenir, oturur karşısına bir kahve içersin ve o eşyaların sahi... Devamını Gör