Yarım Asırlık Tutku Servete Dönüştü: Antika Dükkanında Adım Atacak Yer Yok

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman müşterilerin sorduğu bir ürünün elinde olmasına rağmen yerini hemen bulamadığını söyleyen deneyimli koleksiyoner, bu durumu işinin en büyük zorluğu olarak tanımlıyor.

Antika tutkusunun hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Benice, yıllardır sürdürdüğü bu emeğin karşılığını görmenin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguluyor. Türkiye’nin dört bir yanından antika meraklılarının Asarcık’a gelerek koleksiyonunu görmek istemesi, onun için yalnızca bir ilgi değil, aynı zamanda yılların birikimine duyulan saygının göstergesi.