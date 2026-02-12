Araştırma: Yapay Zeka, Sosyal Medyadaki Tıbbi Yanlış Bilgileri Ayırt Etmekte Zorlanıyor
Sağlıkla ilgili paylaşımların büyük ölçüde sosyal medyaya taşındığı bu dönemde yeni bir araştırma yapay zeka sistemlerinin tıbbi yanlış bilgileri ayırt etmekte zorlanabildiğini ortaya koydu. Bulgular özellikle ikna edici bir dille sunulan hatalı bilgilerin yapay zeka tarafından sorgulanmadan kabul edilebildiğine dikkat çekiyor.
Sağlıkla ilgili soruların ve deneyim paylaşımlarının büyük ölçüde sosyal medyaya taşındığı bir dönemde, yapay zeka sistemlerinin bu alandaki güvenilirliği yeniden tartışma konusu oldu.
Araştırmacılar modellere gerçek hastane notlarını andıran metinlere gizlenmiş yanlış bilgiler, sosyal medya kökenli sağlık mitleri ve simüle edilmiş hasta senaryoları sundu.
Bu durumun pratikte ciddi riskler doğurabileceği vurgulanıyor.
