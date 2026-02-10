Ampul Bile Alacak Parası Olmayan 10 Çocuklu Bekar Anne Vazgeçemediği Zorlu Hayatını Anlattı

Haftalık harcamalar dikkatle planlanmak zorunda. Tasarruf edebilmek için evin üst katında ampul bile kullanılmıyor, karanlıkta telefon ışığıyla idare ediliyor. Bu durum zaman zaman evde tartışmalara yol açsa da O’Loughlin için bu fedakarlıklar kaçınılmaz.

Ev yapımı yemeklere önem veren anne, kalabalık bir aileyi doyurmanın ancak planlı olmakla mümkün olduğunu söylüyor. Ancak et gibi temel gıdaların maliyeti bile bütçeyi zorlayabiliyor.

Çocuklarından bazıları, bu hayatın yükünü yakından görüyor. Ailenin en büyüklerinden biri, ileride büyük bir aile istemediğini açıkça dile getiriyor. O’Loughlin ise tüm zorluklara rağmen anneliğin hayatındaki yerini sorgulamıyor.

“Beş dakikam bile yok ama çocuklar olmadan hayatın nasıl olacağını da bilmiyorum” diyen O’Loughlin, gelecekte daha dikkatli olabileceğini söylese de çocuk sahibi olma fikrine tamamen kapıyı kapatmıyor.