onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ampul Bile Alacak Parası Olmayan 10 Çocuklu Bekar Anne Vazgeçemediği Zorlu Hayatını Anlattı

Ampul Bile Alacak Parası Olmayan 10 Çocuklu Bekar Anne Vazgeçemediği Zorlu Hayatını Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 15:31

İngiltere’de yaşayan 10 çocuklu bekar bir anne, ağır maddi koşullara rağmen sürdürdüğü yoğun hayatını anlattı. Temel ihtiyaçları bile kısıtlı imkânlarla karşılayan anne, tüm zorluklara rağmen ailesinden vazgeçmediğini söylüyor.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/381...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere’nin Southampton kentinde yaşayan Sonya O’Loughlin, dört odalı bir belediye konutunda, 10 çocuğunu tek başına büyütüyor.

İngiltere’nin Southampton kentinde yaşayan Sonya O’Loughlin, dört odalı bir belediye konutunda, 10 çocuğunu tek başına büyütüyor.

Günlük hayatını “kaotik ama vazgeçilmez” olarak tanımlayan O’Loughlin, ciddi maddi zorluklara rağmen çocuk sahibi olmaktan pişmanlık duymadığını söylüyor.

Günü sabah 06.00’da başlıyor. Okula hazırlanan çocuklar, kahvaltı, ev düzeni ve yemek telaşı derken günün temposu hiç düşmüyor. O’Loughlin, özellikle akşam saatlerinde tüm çocukların aynı anda ilgi beklemesinin işi daha da zorlaştırdığını belirtiyor.

Aile bütçesi büyük ölçüde sosyal yardımlara dayanıyor.

Aile bütçesi büyük ölçüde sosyal yardımlara dayanıyor.

Haftalık harcamalar dikkatle planlanmak zorunda. Tasarruf edebilmek için evin üst katında ampul bile kullanılmıyor, karanlıkta telefon ışığıyla idare ediliyor. Bu durum zaman zaman evde tartışmalara yol açsa da O’Loughlin için bu fedakarlıklar kaçınılmaz.

Ev yapımı yemeklere önem veren anne, kalabalık bir aileyi doyurmanın ancak planlı olmakla mümkün olduğunu söylüyor. Ancak et gibi temel gıdaların maliyeti bile bütçeyi zorlayabiliyor.

Çocuklarından bazıları, bu hayatın yükünü yakından görüyor. Ailenin en büyüklerinden biri, ileride büyük bir aile istemediğini açıkça dile getiriyor. O’Loughlin ise tüm zorluklara rağmen anneliğin hayatındaki yerini sorgulamıyor.

“Beş dakikam bile yok ama çocuklar olmadan hayatın nasıl olacağını da bilmiyorum” diyen O’Loughlin, gelecekte daha dikkatli olabileceğini söylese de çocuk sahibi olma fikrine tamamen kapıyı kapatmıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın