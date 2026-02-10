Sadece Birkaç Damla Yetiyor: Türk Kahvesinde Köpüğü Artıran Ustaların Sırrı Açıklandı

Kahve, su ve varsa şeker cezvede karıştırıldıktan sonra, ocağa alınmadan hemen önce birkaç damla soğuk su ekleniyor. Bu ani ısı farkı, kahvenin yüzeyinde daha yoğun ve kalıcı bir köpük oluşmasını sağlıyor. Üstelik aroma üzerinde olumsuz bir etkisi de yok.

Bol köpüklü bir sonuç için ölçü konusu da büyük önem taşıyor. Her fincan için bir tatlı kaşığı taze çekilmiş Türk kahvesi ve fincan ölçüsünde soğuk içme suyu ideal dengeyi sağlıyor. Su miktarının fazla olması köpüğü dağıtırken, az olması kahvenin hızlı kaynamasına ve köpüğün zayıf kalmasına neden olabiliyor.

Bir diğer kritik nokta ise kahve ocağa alındıktan sonra cezveye dokunmamak. Karıştırma işlemi yalnızca pişirme öncesinde yapılmalı; ocaktayken müdahale edilmesi köpüğün sönmesine yol açıyor. Sabırla ve doğru teknikle hazırlanan kahve, fincana daha bol ve dengeli bir köpükle ulaşıyor.