Sadece Birkaç Damla Yetiyor: Türk Kahvesinde Köpüğü Artıran Ustaların Sırrı Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 14:28

Türk kahvesinde yoğun ve kalıcı köpük, doğru tekniğin en net göstergelerinden biri. Ustaların uzun süredir kullandığı basit bir yöntem, evde hazırlanan kahvelerde de fark yaratıyor. Pişirme öncesi yapılan küçük bir dokunuş, köpüğü belirgin şekilde artırıyor.

Türk kahvesinin kalitesi daha ilk anda kendini belli eder.

Fincanın üzerinde uzun süre kaybolmayan, yoğun ve homojen bir köpük; hem doğru tekniğin hem de özenli bir hazırlığın göstergesidir. Yıllardır kahve ustalarının uyguladığı küçük bir detay ise artık gün yüzüne çıktı.

İşin püf noktası, kahve pişirilmeden hemen önce yapılan basit ama etkili bir müdahalede gizli.

Kahve, su ve varsa şeker cezvede karıştırıldıktan sonra, ocağa alınmadan hemen önce birkaç damla soğuk su ekleniyor. Bu ani ısı farkı, kahvenin yüzeyinde daha yoğun ve kalıcı bir köpük oluşmasını sağlıyor. Üstelik aroma üzerinde olumsuz bir etkisi de yok.

Bol köpüklü bir sonuç için ölçü konusu da büyük önem taşıyor. Her fincan için bir tatlı kaşığı taze çekilmiş Türk kahvesi ve fincan ölçüsünde soğuk içme suyu ideal dengeyi sağlıyor. Su miktarının fazla olması köpüğü dağıtırken, az olması kahvenin hızlı kaynamasına ve köpüğün zayıf kalmasına neden olabiliyor.

Bir diğer kritik nokta ise kahve ocağa alındıktan sonra cezveye dokunmamak. Karıştırma işlemi yalnızca pişirme öncesinde yapılmalı; ocaktayken müdahale edilmesi köpüğün sönmesine yol açıyor. Sabırla ve doğru teknikle hazırlanan kahve, fincana daha bol ve dengeli bir köpükle ulaşıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
