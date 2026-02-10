58 Yaşında Sıralara Geri Döndü: Yarım Kalan Hayalini Ertelemedi, Üniversiteli Oldu
Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/univer...
Küçük yaşta evlilik nedeniyle eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan 58 yaşındaki iki çocuk annesi bir kadın, yıllar sonra yarım kalan hayalini gerçeğe dönüştürdü. Ailesinin desteğiyle önce liseyi tamamlayan, ardından üniversite sınavına hazırlanan kadın, bugün üniversite sıralarında derslerine devam ediyor.
Kaynak: AA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küçük yaşta evlilik nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan iki çocuk annesi Örs, yıllar sonra hayalini ertelemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğitimin yaşı olmadığını yaşayarak gösterdiğini ifade eden Örs, öğrenmenin insanı diri tuttuğunu vurguluyor.
Sınıf arkadaşlarıyla kurduğu bağlardan da memnun olan Örs, yaş ve tecrübe farkının bir avantaja dönüştüğünü ifade ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın