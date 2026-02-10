58 Yaşında Sıralara Geri Döndü: Yarım Kalan Hayalini Ertelemedi, Üniversiteli Oldu

Üniversiteye yerleştiğini öğrendiği anı “hayatımın en heyecanlı anlarından biri” olarak tanımlayan Örs, hayallerin peşinden gitmenin önemine dikkat çekiyor. Ona göre öğrenmeyi sevmek, geleceğe dair her adımın temelini oluşturuyor.

Üniversite ortamının kendisine motivasyon sağladığını dile getiren Örs, gençlerle ve akademisyenlerle bir arada olmanın ufkunu genişlettiğini söylüyor. Kendini daha enerjik ve üretken hissettiğini belirten Örs, hâlâ öğrenecek çok şeyi olduğunu da özellikle vurguluyor.