58 Yaşında Sıralara Geri Döndü: Yarım Kalan Hayalini Ertelemedi, Üniversiteli Oldu

10.02.2026 - 12:11

Küçük yaşta evlilik nedeniyle eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan 58 yaşındaki iki çocuk annesi bir kadın, yıllar sonra yarım kalan hayalini gerçeğe dönüştürdü. Ailesinin desteğiyle önce liseyi tamamlayan, ardından üniversite sınavına hazırlanan kadın, bugün üniversite sıralarında derslerine devam ediyor.

Kaynak: AA

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/univer...
Küçük yaşta evlilik nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan iki çocuk annesi Örs, yıllar sonra hayalini ertelemedi.

Çocuklarının üniversiteye başlamasıyla birlikte kendisi de eğitim hayatına dönmeye karar veren Örs, ailesinin desteğiyle önce liseyi tamamladı, ardından üniversite sınavına hazırlandı.

Bu kararlılığın sonucu olarak 2023 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümünü kazanan Örs, bugün üniversite sıralarında derslerine devam ediyor. Uzun bir aradan sonra yeniden öğrenci olmanın kendisine büyük bir enerji verdiğini belirten Örs, mezuniyetinin ardından alanında çalışmayı hedefliyor.

Eğitimin yaşı olmadığını yaşayarak gösterdiğini ifade eden Örs, öğrenmenin insanı diri tuttuğunu vurguluyor.

cdnuploads.aa.com.tr

Üniversiteye yerleştiğini öğrendiği anı “hayatımın en heyecanlı anlarından biri” olarak tanımlayan Örs, hayallerin peşinden gitmenin önemine dikkat çekiyor. Ona göre öğrenmeyi sevmek, geleceğe dair her adımın temelini oluşturuyor.

Üniversite ortamının kendisine motivasyon sağladığını dile getiren Örs, gençlerle ve akademisyenlerle bir arada olmanın ufkunu genişlettiğini söylüyor. Kendini daha enerjik ve üretken hissettiğini belirten Örs, hâlâ öğrenecek çok şeyi olduğunu da özellikle vurguluyor.

Sınıf arkadaşlarıyla kurduğu bağlardan da memnun olan Örs, yaş ve tecrübe farkının bir avantaja dönüştüğünü ifade ediyor.

cdnuploads.aa.com.tr

Çevresindeki bazı kişilerin, onun hikayesinden etkilenerek üniversiteye başlamaya karar verdiğini anlatan Örs, bu durumun kendisini ayrıca mutlu ettiğini söylüyor. Gençlere hem çalışkanlığıyla hem de hayat tecrübesiyle örnek olmaya çalıştığını belirten Örs, karşılıklı bir öğrenme süreci yaşadıklarını dile getiriyor.

