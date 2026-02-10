onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar Uyardı: Bu Yaygın Alışkanlık Saçların Erken Dökülmesine Neden Oluyor

Uzmanlar Uyardı: Bu Yaygın Alışkanlık Saçların Erken Dökülmesine Neden Oluyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 15:06

Saç dökülmesini genetik faktörlere ya da yaşa bağlayanlar için uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Günlük hayatta son derece yaygın olan bu alışkanlık, saç köklerini zayıflatarak erkek tipi saç dökülmesini hızlandırabiliyor. Bilimsel araştırmalar, etkisinin sanılandan çok daha ciddi olabileceğini gösteriyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/he...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saçlarda incelmeyi çoğu kişi yaşa ya da genetiğe bağlar.

Saçlarda incelmeyi çoğu kişi yaşa ya da genetiğe bağlar.

Ancak uzmanlara göre, farkında olmadan yapılan son derece yaygın bir alışkanlık, erkek tipi saç dökülmesi riskini ciddi biçimde artırıyor.

Sigaranın kanserden kalp-damar hastalıklarına kadar pek çok ağır sağlık sorununa yol açtığı biliniyor.

Sigaranın kanserden kalp-damar hastalıklarına kadar pek çok ağır sağlık sorununa yol açtığı biliniyor.

Şimdi bu listeye bir madde daha ekleniyor: erken saç dökülmesi ve hatta erken beyazlama. Saç uzmanları, sigara kullanımının saç döngüsünü bozarak dökülmeyi hızlandırabileceğine dikkat çekiyor.

Birleşik Krallık merkezli saç uzmanları, sigaranın aşırı saç dökülmesi ve erken beyazlama ile ilişkili olabileceğini belirtiyor. Bunun temel nedeni, sigaranın saçın büyüme döngüsünü ve doğal pigment yapısını olumsuz etkilemesi.

Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar da uyarıları destekliyor. Journal of Cosmetic Dermatology’de yayımlanan bir araştırmaya göre, sigara içen erkeklerin erkek tipi saç dökülmesi yaşama olasılığı, sigara kullanmayanlara kıyasla yaklaşık 1,8 kat daha yüksek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın