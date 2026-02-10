Uzmanlar Uyardı: Bu Yaygın Alışkanlık Saçların Erken Dökülmesine Neden Oluyor

Şimdi bu listeye bir madde daha ekleniyor: erken saç dökülmesi ve hatta erken beyazlama. Saç uzmanları, sigara kullanımının saç döngüsünü bozarak dökülmeyi hızlandırabileceğine dikkat çekiyor.

Birleşik Krallık merkezli saç uzmanları, sigaranın aşırı saç dökülmesi ve erken beyazlama ile ilişkili olabileceğini belirtiyor. Bunun temel nedeni, sigaranın saçın büyüme döngüsünü ve doğal pigment yapısını olumsuz etkilemesi.

Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar da uyarıları destekliyor. Journal of Cosmetic Dermatology’de yayımlanan bir araştırmaya göre, sigara içen erkeklerin erkek tipi saç dökülmesi yaşama olasılığı, sigara kullanmayanlara kıyasla yaklaşık 1,8 kat daha yüksek.