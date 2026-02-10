onedio
1.500 Yıllık Sessizlik Bozuldu: Antik Roma Oyununun Kurallarını Yapay Zeka Çözdü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 13:41

Yaklaşık 1.500 yıldır ne amaçla kullanıldığı anlaşılamayan gizemli bir Antik Roma buluntusu, yeni bir araştırmayla ilk kez netlik kazandı. Hollanda’daki Coriovallum kalıntılarında ortaya çıkarılan ve uzun süre sıradan bir taş levha sanılan bu nesnenin, aslında stratejiye dayalı bir masa oyununa ait olduğu belirlendi. Araştırmacılar, levha üzerindeki aşınma izlerini yapay zeka destekli simülasyonlarla analiz ederek, Roma döneminde oynanan bu oyunun temel kurallarını yeniden kurgulamayı başardı.

1.500 yılı aşkın süredir ne işe yaradığı tartışılan gizemli bir Antik Roma oyun tahtası, yapay zeka sayesinde sonunda konuştu.

Hollanda’nın Heerlen kentindeki Coriovallum kalıntılarında bulunan ve “Object 04433” olarak adlandırılan kireçtaşı levhanın, sıradan bir yapı taşı değil, stratejiye dayalı bir masa oyunu için kullanıldığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar, levha üzerindeki aşınma izlerini inceleyip binlerce olası oyun kuralını simüle etti.

Geliştirilen yapay zeka sistemi, hangi hamlelerin hangi izleri bırakacağını hesaplayarak en mantıklı kural setlerini ayıkladı. Sonuç, bu taş rakibin hareket alanını daraltmayı amaçlayan nadir bir “engelleme oyunu”na ait.

Çalışmanın başyazarı Walter Crist, yüzeydeki düzensiz aşınmanın rastlantı olmadığını vurguluyor.

Ona göre bu izler, oyunun sık tekrar edilen temel hamlelerini ele veriyor. Araştırma, Leiden University öncülüğünde yürütüldü ve bulgular Antiquity dergisinde yayımlandı.

Kısacası, Antik Roma’dan kalan sessiz bir taş, yapay zeka sayesinde yeniden oyuna girdi. Hem de tarihte ilk kez, bir masa oyununun kuralları aşınma izlerinden tersine mühendislikle çözülerek.

