1.500 Yıllık Sessizlik Bozuldu: Antik Roma Oyununun Kurallarını Yapay Zeka Çözdü
Yaklaşık 1.500 yıldır ne amaçla kullanıldığı anlaşılamayan gizemli bir Antik Roma buluntusu, yeni bir araştırmayla ilk kez netlik kazandı. Hollanda’daki Coriovallum kalıntılarında ortaya çıkarılan ve uzun süre sıradan bir taş levha sanılan bu nesnenin, aslında stratejiye dayalı bir masa oyununa ait olduğu belirlendi. Araştırmacılar, levha üzerindeki aşınma izlerini yapay zeka destekli simülasyonlarla analiz ederek, Roma döneminde oynanan bu oyunun temel kurallarını yeniden kurgulamayı başardı.
1.500 yılı aşkın süredir ne işe yaradığı tartışılan gizemli bir Antik Roma oyun tahtası, yapay zeka sayesinde sonunda konuştu.
Araştırmacılar, levha üzerindeki aşınma izlerini inceleyip binlerce olası oyun kuralını simüle etti.
Çalışmanın başyazarı Walter Crist, yüzeydeki düzensiz aşınmanın rastlantı olmadığını vurguluyor.
