1.500 Yıllık Sessizlik Bozuldu: Antik Roma Oyununun Kurallarını Yapay Zeka Çözdü

Yaklaşık 1.500 yıldır ne amaçla kullanıldığı anlaşılamayan gizemli bir Antik Roma buluntusu, yeni bir araştırmayla ilk kez netlik kazandı. Hollanda’daki Coriovallum kalıntılarında ortaya çıkarılan ve uzun süre sıradan bir taş levha sanılan bu nesnenin, aslında stratejiye dayalı bir masa oyununa ait olduğu belirlendi. Araştırmacılar, levha üzerindeki aşınma izlerini yapay zeka destekli simülasyonlarla analiz ederek, Roma döneminde oynanan bu oyunun temel kurallarını yeniden kurgulamayı başardı.