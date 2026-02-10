Örf ve Adetlere Uygun Bulunmamış! Tarihteki İlk 'Melis' Adı Koyulan Kişi Ortaya Çıktı
Bir gazete kupürü bugün son derece yaygın olan Melis isminin geçmişte resmi makamlarca “örf ve adetlere uygun bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildiğini gösterdi. Mahkemeye taşınan itirazın kazanılmasıyla, fotoğraftaki bebek tarihte bu ismi resmen alan ilk kişilerden biri oldu. O bebek yıllar sonra Twitter'da (X) ortaya çıktı!
Gün geçmesin ki ülkemizde ilginç olaylar yaşanmasın.
O Melis ortaya çıktı!
