Örf ve Adetlere Uygun Bulunmamış! Tarihteki İlk 'Melis' Adı Koyulan Kişi Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 15:51

Bir gazete kupürü bugün son derece yaygın olan Melis isminin geçmişte resmi makamlarca “örf ve adetlere uygun bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildiğini gösterdi. Mahkemeye taşınan itirazın kazanılmasıyla, fotoğraftaki bebek tarihte bu ismi resmen alan ilk kişilerden biri oldu. O bebek yıllar sonra Twitter'da (X) ortaya çıktı!

Gün geçmesin ki ülkemizde ilginç olaylar yaşanmasın.

twitter.com

Bir kullanıcı, bundan yıllar önce basılmış bir gazete haberini paylaştı. Haberde Melis isminin ilk defa mahkeme tarafından reddedildiği bilgisi yer alıyor.

@taylanbaranr isimli kullanıcı olayı şu şekilde anlattı:

Melis ismi 1587 sayılı Nüfus Yasasının 72. maddesine göre “Türk kültür, örf ve ananeleri”ne aykırı olduğu gerekçesiyle reddediliyor.

Baba sonrasında davayı kazanıyor. Fotoğraftaki bebek muhtemelen tarihteki ilk Melislerden biri oluyor. Bugün çok yaygın olmasına rağmen aslında ne kadar yeni bir isim olduğunu görüyoruz. Toplumumuz isim konusunda (dolayısıyla kültürel olarak da) oldukça dinamik ve yenilikçi.

O Melis ortaya çıktı!

twitter.com

@melisulug 'Twitter'da kendime ve babama rastlamak komik oldu' notunu düşerek tweeti alıntıladı.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
