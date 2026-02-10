Örf ve Adetlere Uygun Bulunmamış! Tarihteki İlk 'Melis' Adı Koyulan Kişi Ortaya Çıktı

Bir kullanıcı, bundan yıllar önce basılmış bir gazete haberini paylaştı. Haberde Melis isminin ilk defa mahkeme tarafından reddedildiği bilgisi yer alıyor.

@taylanbaranr isimli kullanıcı olayı şu şekilde anlattı:

Melis ismi 1587 sayılı Nüfus Yasasının 72. maddesine göre “Türk kültür, örf ve ananeleri”ne aykırı olduğu gerekçesiyle reddediliyor.

Baba sonrasında davayı kazanıyor. Fotoğraftaki bebek muhtemelen tarihteki ilk Melislerden biri oluyor. Bugün çok yaygın olmasına rağmen aslında ne kadar yeni bir isim olduğunu görüyoruz. Toplumumuz isim konusunda (dolayısıyla kültürel olarak da) oldukça dinamik ve yenilikçi.