Asansörde Yapılan Bu Basit Hareket Yüksek Duygusal Zekanın İşareti Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.02.2026 - 12:09

Günlük hayatta çoğu zaman üzerinde durulmayan küçük davranışlar, bireyin duygusal ve psikolojik yapısına dair güçlü ipuçları verebiliyor. Uzmanlara göre asansör kapısı açıldığında sergilenen tutum da bu göstergelerden biri. İçeridekilerin çıkmasını beklemek, yalnızca bir nezaket kuralı değil, empati, özdenetim ve farkındalık gibi duygusal zekânın temel unsurlarını yansıtan anlamlı bir davranış olarak değerlendiriliyor.

Günlük hayatta çoğu zaman fark edilmeden yapılan küçük davranışlar, bireyin psikolojik yapısına dair önemli ipuçları barındırabiliyor.

Davranış bilimcilerin son dönemde odaklandığı bu mikro reflekslerden biri de asansör kapısı açıldığında sergilenen tutum. Uzmanlara göre, içeridekilerin çıkmasını beklemek yalnızca bir görgü kuralı değil aynı zamanda gelişmiş duygusal zekanın ve olgun bir karakter yapısının dışa vurumu olarak değerlendiriliyor.

Durumsal Farkındalık ve Empati

Yapılan analizler, bu davranışın yüksek düzeyde durumsal farkındalığa işaret ettiğini ortaya koyuyor. Asansör gibi dar ve paylaşılan alanlarda önceliği başkalarına tanıyan bireylerin, çevrelerini hızlıca analiz edebildiği ve karşısındakinin ihtiyaçlarını sezebildiği belirtiliyor. Psikoloji literatüründe bu yaklaşım, güçlü empati becerisi ve kişiler arası ilişkilerde samimi bir saygı göstergesi olarak tanımlanıyor.

Uzmanlar, asansör kapısında bekleme refleksinin arkasında güçlü bir özdenetim mekanizması bulunduğunu vurguluyor.

Kişinin acelesi olsa bile anlık dürtülerini bastırarak başkalarına alan tanıması, duygusal olgunluğun önemli bir işareti kabul ediliyor. Bu profildeki bireylerin, kişisel önceliklerin her koşulda başkalarının haklarının önüne geçemeyeceğinin farkında olduğu ifade ediliyor.

Öz Güven ve Karakter Yapısı

Araştırmalarda dikkat çeken bir diğer nokta ise sabır ile öz güven arasındaki ilişki. Bulgulara göre, düşük öz güvene sahip bireyler kendilerini kabul ettirmek amacıyla daha aceleci ve baskın davranışlar sergileyebiliyor. Buna karşın yüksek öz güvenli kişiler, sağlam kimlik algıları sayesinde beklemeyi veya yol vermeyi bir tehdit olarak görmüyor. Aksine bu tutum, içsel dengelerinin ve karakter bütünlüklerinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Yorum Yazın