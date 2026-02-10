onedio
Süspansiyon Hatası Var: Ünlü Otomotiv Devinin 80 Bin Aracı Geri Toplatılıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 16:03

Popüler SUV modellerinden birinde tespit edilen teknik sorun, otomotiv dünyasında geniş yankı uyandırdı. Süspansiyon sistemine ilişkin güvenlik riski nedeniyle ünlü bir otomotiv üreticisi, binlerce aracı kapsayan bir geri çağırma süreci başlattı. Yetkili kurumlara bildirilen hata, sürüş güvenliğini doğrudan etkileyebilecek nitelikte olduğu için araç sahiplerine servislere başvurma çağrısı yapıldı.

Süspansiyon sisteminde tespit edilen bir güvenlik riski nedeniyle Jeep Grand Cherokee modelleri için geri çağırma kararı alındı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) kayıtlarına göre, söz konusu geri çağırma yaklaşık 80 bin 620 aracı kapsıyor.

Geri çağırmanın nedeni ne?

Yetkili kurumlara sunulan belgelere göre, bazı araçlarda arka helezon yayların (coil spring) montajının hatalı yapılmış olabileceği belirlendi. Bu durum, yayların sürüş sırasında yerinden çıkmasına ve dolayısıyla kaza riskinin artmasına yol açabiliyor.

Hangi modeller etkileniyor?

Geri çağırma kapsamında yer alan araçlar şöyle:

  • 2021–2023 model Jeep Grand Cherokee

  • 2022–2023 model Jeep Grand Cherokee L

Üretici firma, potansiyel risk ciddi olsa da, geri çağrılan araçların yalnızca yaklaşık yüzde 0,5’inde bu kusurun bulunduğunu tahmin ediyor.

