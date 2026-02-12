onedio
MEB 81 İle Yazı Gönderdi: Okullarda Ramazan Etkinlikleri Düzenlenecek

MEB 81 İle Yazı Gönderdi: Okullarda Ramazan Etkinlikleri Düzenlenecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.02.2026 - 16:41

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile yazı gönderildi. Gönderilen yazıda Ramazan ayı boyunca okullarda etkinlik düzenlenmesine karar verildi. Düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin milli ve manevi değerlerini geliştirmek amaçlanacak.

MEB 81 ile yazı gönderdi.

MEB 81 ile yazı gönderdi.

MEB, 81 ile 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ramazan ayı etkinlikleri' konulu yazı gönderdi.  Yazıda, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2'nci maddesinde Türk milli eğitiminin genel amacının milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, bu değerleri davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmek olduğunun hüküm altına alındığı ifade edildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

'Bu yasal çerçeve, eğitim sistemimizin akademik kazanımların yanı sıra ahlaki olgunluğu, toplumsal sorumluluğu ve değer temelli gelişimi esas alan bütüncül bir anlayışla yapılandırılmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla güncellenen öğretim programlarında milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek amaçlanmıştır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; insanı ruh ve beden bütünlüğü içinde ele alan, bilgiyi ahlaki sorumlulukla bütünleştiren bütüncül bir eğitim yaklaşımına dayanmaktadır. Modelin temel hedefi; bilgi, beceri, eğilim ve değerlerin bir arada geliştirilmesi esasına dayanarak yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmektir.”

Okullarda Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenecek.

Okullarda Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenecek.

Ramazan ayında okullarda ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ temasıyla etkinlikler düzenlenecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; okullarda Ramazan şenlikleri yapılacak. Ramazan ayı boyunca belirlenen konu başlıklarında uzman konuşmacıların katılımıyla ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere yönelik 'İftarda Konuşalım' söyleşi programları gerçekleştirilecek. 

Açıklamada etkinliklerin, eğitim ortamlarının niteliğini destekleyecek ve okul dışı öğrenme ortamları çalışmalarının verimliliğini artıracak şekilde, hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtildi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
