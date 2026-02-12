MEB 81 İle Yazı Gönderdi: Okullarda Ramazan Etkinlikleri Düzenlenecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile yazı gönderildi. Gönderilen yazıda Ramazan ayı boyunca okullarda etkinlik düzenlenmesine karar verildi. Düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin milli ve manevi değerlerini geliştirmek amaçlanacak.
MEB 81 ile yazı gönderdi.
Okullarda Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenecek.
