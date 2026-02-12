800 Uçuş İptal Edildi 100 Bin Yolcu Etkilendi! Dev Hava Yolu Şirketinde Grev

Almanya’nın önde gelen hava yolu şirketi Lufthansa’da yüzlerce pilot ve uçuş görevlisi greve çıktı. Grev nedeniyle uçuşlar etkilendi. Yaklaşık 800 uçuşun iptal edildiği, en az 100 bin yolcunun ise etkilendiği belirtildi. Lufthansa sözcüsünden yapılan açıklamada uçuşların cuma gününden itibaren normale döneceği ifade edildi.

Öte yandan şirket tarafından yapılan açıklamada grev yapılacağı belirtilmiş ve yolculara uyarı geçilmişti.