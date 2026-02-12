800 Uçuş İptal Edildi 100 Bin Yolcu Etkilendi! Dev Hava Yolu Şirketinde Grev
Alman hava yolu şirketi Lufthansa’da yüzlerce pilot ve uçuş görevlisi greve çıktı. Grev nedeniyle 800 uçuş iptal edildi, en az 100 bin yolcu etkilendi. Lufthansa yetkilisi uçuşların cuma gününden itibaren normale döneceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dev hava yolu şirketinde gerçekleşen grev yüzlerce uçuşuzu ve binlerce yolcuyu etkiledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bizde de grev ayıplı hareket işte, herkes korkuyor fıkra bu kadar.
NOGAYIN SİYASİ KÖŞESİ : BİLAL BEY KARŞISINDA TAYYİP BEY Mİ KALACAK?Merhab... https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2026/02/bilal-bey-karsisinda-tayyip-bey-mi.h... Devamını Gör