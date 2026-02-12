onedio
800 Uçuş İptal Edildi 100 Bin Yolcu Etkilendi! Dev Hava Yolu Şirketinde Grev

800 Uçuş İptal Edildi 100 Bin Yolcu Etkilendi! Dev Hava Yolu Şirketinde Grev

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.02.2026 - 16:06

Alman hava yolu şirketi Lufthansa’da yüzlerce pilot ve uçuş görevlisi greve çıktı. Grev nedeniyle 800 uçuş iptal edildi, en az 100 bin yolcu etkilendi. Lufthansa yetkilisi uçuşların cuma gününden itibaren normale döneceğini açıkladı.

Dev hava yolu şirketinde gerçekleşen grev yüzlerce uçuşuzu ve binlerce yolcuyu etkiledi.

Dev hava yolu şirketinde gerçekleşen grev yüzlerce uçuşuzu ve binlerce yolcuyu etkiledi.

Almanya’nın önde gelen hava yolu şirketi Lufthansa’da yüzlerce pilot ve uçuş görevlisi greve çıktı. Grev nedeniyle uçuşlar etkilendi. Yaklaşık 800 uçuşun iptal edildiği, en az 100 bin yolcunun ise etkilendiği belirtildi. Lufthansa sözcüsünden yapılan açıklamada uçuşların cuma gününden itibaren normale döneceği ifade edildi. 

Öte yandan şirket tarafından yapılan açıklamada grev yapılacağı belirtilmiş ve yolculara uyarı geçilmişti.

