onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ünlü Ekonomistten Yıl Sonu Tahmini: Altın Nereye Kadar Yükselecek, Dolar Kaç TL Olacak?

Ünlü Ekonomistten Yıl Sonu Tahmini: Altın Nereye Kadar Yükselecek, Dolar Kaç TL Olacak?

dolar/TL
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 07:51

Küresel piyasalarda faiz politikaları, jeopolitik riskler ve enflasyonla mücadele adımları yakından izlenirken, yatırımcıların odağındaki en kritik soru yıl sonuna dair beklentiler oluyor. Uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan, döviz kuru, enflasyon ve altın cephesine ilişkin öngörülerini paylaşarak 2026’da piyasalarda nasıl bir denge oluşabileceğine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan, yıl sonuna ilişkin döviz, altın ve enflasyon görünümüne dair değerlendirmelerini paylaştı.

Uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan, yıl sonuna ilişkin döviz, altın ve enflasyon görünümüne dair değerlendirmelerini paylaştı.

Küresel para politikaları, iç talep ve finansal istikrar adımlarını birlikte ele alan Manukyan, 2026’da Türkiye ekonomisinde daha dengeli bir tablo öngördüğünü ifade etti.

Manukyan’a göre mevcut politikaların sürdürülmesi halinde dolar/TL kurunun yıl sonunda 50,5 seviyelerinde dengelenmesi, enflasyonun ise yüzde 25 bandına doğru gerilemesi olası görünüyor.

Manukyan’a göre mevcut politikaların sürdürülmesi halinde dolar/TL kurunun yıl sonunda 50,5 seviyelerinde dengelenmesi, enflasyonun ise yüzde 25 bandına doğru gerilemesi olası görünüyor.

Bu senaryoda, sıkı para politikasının etkilerinin daha net hissedileceğini vurgulayan uzman, özellikle yılın ikinci yarısında fiyat artış hızında belirgin bir yavaşlama beklendiğini belirtti.

Altın tarafında ise küresel belirsizliklerin belirleyici olmaya devam edeceğine dikkat çekildi.

Altın tarafında ise küresel belirsizliklerin belirleyici olmaya devam edeceğine dikkat çekildi.

Jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın faiz patikasına ilişkin beklentiler doğrultusunda, altının güvenli liman özelliğini koruduğunu ifade eden Manukyan, ons altın fiyatlarının dalgalı fakat yukarı yönlü bir seyir izleyebileceğini dile getirdi.

Uzman değerlendirmelerinde, yatırımcıların tek bir göstergeye odaklanmak yerine enflasyon, faiz ve küresel likidite koşullarını birlikte analiz etmelerinin daha sağlıklı kararlar açısından kritik olduğu vurgulandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın