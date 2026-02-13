Ünlü Ekonomistten Yıl Sonu Tahmini: Altın Nereye Kadar Yükselecek, Dolar Kaç TL Olacak?
Küresel piyasalarda faiz politikaları, jeopolitik riskler ve enflasyonla mücadele adımları yakından izlenirken, yatırımcıların odağındaki en kritik soru yıl sonuna dair beklentiler oluyor. Uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan, döviz kuru, enflasyon ve altın cephesine ilişkin öngörülerini paylaşarak 2026’da piyasalarda nasıl bir denge oluşabileceğine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan, yıl sonuna ilişkin döviz, altın ve enflasyon görünümüne dair değerlendirmelerini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manukyan’a göre mevcut politikaların sürdürülmesi halinde dolar/TL kurunun yıl sonunda 50,5 seviyelerinde dengelenmesi, enflasyonun ise yüzde 25 bandına doğru gerilemesi olası görünüyor.
Altın tarafında ise küresel belirsizliklerin belirleyici olmaya devam edeceğine dikkat çekildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın