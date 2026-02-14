Berlin’deki Söyleşide Gelen Soruya Özgü Namal’dan Dikkat Çeken Türkiye Cevabı

Kamera karşısında karaktere yaklaşımının değişmediğini dile getiren Namal, asıl belirleyici olanın yönetmenin dünyası ve projenin atmosferi olduğunu ifade etti. Filmin Almanya’da çekilmesinin teknik ya da oyunculuk açısından bir zorunluluktan doğmadığını da sözlerine ekledi. Almanya ve Türkiye arasında kurulan ortak üretim modelinin sinema adına zenginlik kattığını vurguladı.

“Bu, Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Biz bu projeyi Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz.

Performans açısından büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ancak İlker’in Almanya’ya hâkimiyeti, buradaki enerjiyi ve ambiyansı çok iyi hissetmesi mutlaka kamera önüne yansımıştır.

Ben Alman ve Türk sinemasının bir arada olmasından büyük mutluluk duyuyorum.”

Namal’ın uzun bir aradan sonra uluslararası bir yapımla gündeme gelmesi hayranları tarafından da dikkatle takip edildi. Söyleşi sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerde oyuncunun açıklamaları çokça paylaşıldı.