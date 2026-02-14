onedio
Berlin’deki Söyleşide Gelen Soruya Özgü Namal’dan Dikkat Çeken Türkiye Cevabı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
15.02.2026 - 00:00

Özgü Namal, 76. Berlin Film Festivali’nde İlker Çatak’ın yönetmenliğini yaptığı Sarı Zarflar filmiyle gündeme gelen isimlerden biri oldu. En İyi Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Namal, festival kapsamında düzenlenen söyleşide basının sorularını yanıtladı. Söyleşide özellikle filmin Almanya’da çekilmesi ve bunun oyunculuk üzerindeki etkisi merak edildi. Özgü Namal ise soruya net bir yanıt verdi. Gelin detaylara geçelim!

Özgü Namal, 76. Berlin Film Festivali’nde “Sarı Zarflar” filmiyle En İyi Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.

İlker Çatak’ın yönetmenliğini üstlendiği film, Almanya’da geçen hikayesiyle izleyici karşısına çıkarken, film ekibine yöneltilen sorular arasında çekim lokasyonunun oyunculuk üzerindeki etkisi de yer aldı. Basın mensupları, aynı hikayenin Türkiye’de çekilmesi halinde performansın farklı olup olmayacağını sorduğunda Namal net bir yanıt verdi.

Oyuncu, projenin Türkiye’de anlatılamayacak bir hikaye olmadığına dikkat çekerek çekim yerinin performansını belirleyen temel unsur olmadığını söyledi.

Kamera karşısında karaktere yaklaşımının değişmediğini dile getiren Namal, asıl belirleyici olanın yönetmenin dünyası ve projenin atmosferi olduğunu ifade etti. Filmin Almanya’da çekilmesinin teknik ya da oyunculuk açısından bir zorunluluktan doğmadığını da sözlerine ekledi. Almanya ve Türkiye arasında kurulan ortak üretim modelinin sinema adına zenginlik kattığını vurguladı. 

“Bu, Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Biz bu projeyi Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz.

Performans açısından büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ancak İlker’in Almanya’ya hâkimiyeti, buradaki enerjiyi ve ambiyansı çok iyi hissetmesi mutlaka kamera önüne yansımıştır.

Ben Alman ve Türk sinemasının bir arada olmasından büyük mutluluk duyuyorum.”

Namal’ın uzun bir aradan sonra uluslararası bir yapımla gündeme gelmesi hayranları tarafından da dikkatle takip edildi. Söyleşi sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerde oyuncunun açıklamaları çokça paylaşıldı.

O anları buradan izleyebilirsiniz 👇

