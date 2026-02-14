Berlin’deki Söyleşide Gelen Soruya Özgü Namal’dan Dikkat Çeken Türkiye Cevabı
Özgü Namal, 76. Berlin Film Festivali’nde İlker Çatak’ın yönetmenliğini yaptığı Sarı Zarflar filmiyle gündeme gelen isimlerden biri oldu. En İyi Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Namal, festival kapsamında düzenlenen söyleşide basının sorularını yanıtladı. Söyleşide özellikle filmin Almanya’da çekilmesi ve bunun oyunculuk üzerindeki etkisi merak edildi. Özgü Namal ise soruya net bir yanıt verdi. Gelin detaylara geçelim!
Özgü Namal, 76. Berlin Film Festivali’nde “Sarı Zarflar” filmiyle En İyi Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.
Oyuncu, projenin Türkiye’de anlatılamayacak bir hikaye olmadığına dikkat çekerek çekim yerinin performansını belirleyen temel unsur olmadığını söyledi.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
