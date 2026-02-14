onedio
Yoğun Bakım İddialarına Videolu Yanıt Geldi: Ufuk Özkan’dan İlk Açıklama

Yoğun Bakım İddialarına Videolu Yanıt Geldi: Ufuk Özkan'dan İlk Açıklama

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.02.2026 - 23:33

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği operasyonla yeniden gündeme geldi. Karaciğer nakli sonrası sağlık durumu yakından takip edilen ünlü isim hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar dolaşmaya başladı. Özellikle yoğun bakımda olduğu yönündeki paylaşımlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Bunun üzerine gözler hem oyuncudan hem de yakın çevresinden gelecek açıklamalara çevrildi. Ufuk Özkan, yayımladığı video ile sağlık durumuna dair merak edilenlere açıklık getirdi.

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan, uygun donör bulunmasının ardından önemli bir ameliyata alınmıştı.

Operasyon öncesinde yapılan testlerde eski çalışma arkadaşı olan kameraman Salih Kıvırcık ile tam uyum sağlandığı öğrenilmişti. İkili ameliyata girerken, yakınlarının ve hayranlarının duaları eksik olmamıştı. Saatler süren operasyonun ardından doktorlar sağlık ekibi sürecin kontrollü şekilde ilerlediğini ifade etmişti.

Ancak son günlerde ortaya atılan yoğun bakım iddiaları gündem oldu. Bu söylentiler üzerine sevenleri endişelenirken, Özkan sessiz kalmamayı tercih etti. Çektiği kısa bir video ile sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini dile getirdi. Videoda moralinin yerinde olduğu görülen oyuncu, yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

İşte Ufuk Özkan’ın açıklaması 👇

