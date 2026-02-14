Yoğun Bakım İddialarına Videolu Yanıt Geldi: Ufuk Özkan’dan İlk Açıklama

Operasyon öncesinde yapılan testlerde eski çalışma arkadaşı olan kameraman Salih Kıvırcık ile tam uyum sağlandığı öğrenilmişti. İkili ameliyata girerken, yakınlarının ve hayranlarının duaları eksik olmamıştı. Saatler süren operasyonun ardından doktorlar sağlık ekibi sürecin kontrollü şekilde ilerlediğini ifade etmişti.

Ancak son günlerde ortaya atılan yoğun bakım iddiaları gündem oldu. Bu söylentiler üzerine sevenleri endişelenirken, Özkan sessiz kalmamayı tercih etti. Çektiği kısa bir video ile sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini dile getirdi. Videoda moralinin yerinde olduğu görülen oyuncu, yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.