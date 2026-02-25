onedio
Usta Oyuncu, Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın Yeni Dizisi Çirkin'le Anlaştı!

Usta Oyuncu, Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın Yeni Dizisi Çirkin'le Anlaştı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.02.2026 - 08:38

Çekimler 27 Şubat'ta başlayacak Çirkin dizisiyle ilgili son gelişmeler yaşanıyor. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaşacağı diziye usta bir isim daha dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Prens dizisinde birlikte rol alan Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak, Çirkin dizisinde başrol olarak buluşuyor.

Prens dizisinde birlikte rol alan Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak, Çirkin dizisinde başrol olarak buluşuyor.

Star TV'de yayınlanacak dizinin çekimleri 27 Şubat Cuma günü başlayacak. Dizinin kadrosunda Burcu Alptekin’in yöneteceği dizide Derya Pınar Ak, Çağlar Ertuğrul'un yanı sıra Çetin Tekindor, Gözde Kansu, Olgun Toker, Başak Gümülcinelioğlu ve Baran Bölükbaşı gibi birbirinden tanıdık isimler yer alıyor.

Usta oyuncu Nur Sürer de Çirkin'in kadrosuna dahil oldu.

Usta oyuncu Nur Sürer de Çirkin'in kadrosuna dahil oldu.

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un annesini canlandıran ve kilit bir karaktere hayat veren Nur Sürer, bu kez de Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Kadir karakterinin annesi Cennet rolünü canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cennet dizinin en önemli karakterlerinden biri olacak.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
