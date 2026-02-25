Usta Oyuncu, Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın Yeni Dizisi Çirkin'le Anlaştı!
Çekimler 27 Şubat'ta başlayacak Çirkin dizisiyle ilgili son gelişmeler yaşanıyor. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaşacağı diziye usta bir isim daha dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Prens dizisinde birlikte rol alan Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak, Çirkin dizisinde başrol olarak buluşuyor.
Usta oyuncu Nur Sürer de Çirkin'in kadrosuna dahil oldu.
