Kan Grubuna Göre Zaaflarını Açıklıyoruz!

Kan grubun sadece hastanede mi işe yarıyor sanıyorsun? Belki de karakterinin, duygusal tepkilerinin hatta enerjinin ipuçlarını da taşıyordur! Elbette bu işin bilimsel tarafı tartışılır ama eğlencesi garanti!

Kan grubunu seç, hem zayıf hem güçlü yanlarını birlikte keşfedelim!