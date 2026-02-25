onedio
Boy Uzatma Operasyonu Geçiren Bir Adam Yaşadığı Tüm Süreci Paylaştı



Pelin Yelda Göktepe

25.02.2026 - 09:58

Günümüzde, sosyal medyanın da etkisiyle estetik kaygılar oldukça arttı. Bununla birlikte sağlık alanında yaşanan gelişmeler de pek çok estetik işlemi olanaklı hale getirdi. Günümüzde birbirinden farklı estetik operasyonlarla karşılaşıyoruz. Son dönemde popüler olan işlemse boy uzatma ameliyatları. Bu operasyon oldukça tehlikeli olmasına rağmen giderek yayılıyor. 

Boy uzatma ameliyatı yaptıran bir genç yaşadığı süreci paylaştı. Ağrılar, enfeksiyonlar, psikolojik yıpranmayla dolu süreç pek çok kişiye 'Neden?' sorusunu sordurdu.



İlk olarak 2023 yılının başında üst bacak (uyluk) kemiğinden, ardından 2025 yılında alt bacak kemiğinden ameliyat olmuş. Toplamda yaklaşık 20 cm uzayarak 171 cm'den 191 cm'ye ulaşmış.

Süreç boyunca bacaklarına kemiği yavaş yavaş birbirinden ayırarak uzatan cihazlar (fiksatörler ve çiviler) yerleştirilmiş. Elbette bunun psikolojik boyutunu atlatmak kolay olmamış. Videoda panik ataklar geçirdiğini, şiddetli ağrılar çektiğini ve hatta bir noktada pişman olup vazgeçmek istediğini açıkça belirtiyor.

Ayrıca iyileşme sürecinde bacağında bir enfeksiyon gelişmiş, bu da süreci daha da zorlaştırmış.Sürecin sonunda eskisi gibi yürüyebilmek için yoğun bir rehabilitasyon gerekiyor. Kendisi günde 2 saat esneme hareketleri yaptığını ve koltuk değnekleriyle günde 10.000 adım atmaya çalıştığını söylüyor.

Ameliyatlardan sonra tekrar yürümeyi, koşmayı ve bisiklete binmeyi öğrenmiş. Bir yılın sonunda ameliyat izlerini ve bacaklarının son halini paylaşarak sürecin bittiğini müjdelemiş.

