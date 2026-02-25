Boy Uzatma Operasyonu Geçiren Bir Adam Yaşadığı Tüm Süreci Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/le_tremba/r...
Günümüzde, sosyal medyanın da etkisiyle estetik kaygılar oldukça arttı. Bununla birlikte sağlık alanında yaşanan gelişmeler de pek çok estetik işlemi olanaklı hale getirdi. Günümüzde birbirinden farklı estetik operasyonlarla karşılaşıyoruz. Son dönemde popüler olan işlemse boy uzatma ameliyatları. Bu operasyon oldukça tehlikeli olmasına rağmen giderek yayılıyor.
Boy uzatma ameliyatı yaptıran bir genç yaşadığı süreci paylaştı. Ağrılar, enfeksiyonlar, psikolojik yıpranmayla dolu süreç pek çok kişiye 'Neden?' sorusunu sordurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk olarak 2023 yılının başında üst bacak (uyluk) kemiğinden, ardından 2025 yılında alt bacak kemiğinden ameliyat olmuş. Toplamda yaklaşık 20 cm uzayarak 171 cm'den 191 cm'ye ulaşmış.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın