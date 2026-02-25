Boy Uzatma Operasyonu Geçiren Bir Adam Yaşadığı Tüm Süreci Paylaştı

Günümüzde, sosyal medyanın da etkisiyle estetik kaygılar oldukça arttı. Bununla birlikte sağlık alanında yaşanan gelişmeler de pek çok estetik işlemi olanaklı hale getirdi. Günümüzde birbirinden farklı estetik operasyonlarla karşılaşıyoruz. Son dönemde popüler olan işlemse boy uzatma ameliyatları. Bu operasyon oldukça tehlikeli olmasına rağmen giderek yayılıyor.

Boy uzatma ameliyatı yaptıran bir genç yaşadığı süreci paylaştı. Ağrılar, enfeksiyonlar, psikolojik yıpranmayla dolu süreç pek çok kişiye 'Neden?' sorusunu sordurdu.