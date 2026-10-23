Eşinin Sakarlığı İçin Yapmıştı: Yara Bandı Mutfakta Başladı, Ay'a Kadar Çıktı!

Johnson & Johnson ürünü 1921'de Band-Aid adıyla tanıttı ve gezgin satıcılar eczanelerde satışa sundu. İlk sürümler yaklaşık 6,4 santimetre genişliğinde ve 45,7 santimetre uzunluğunda parçalar halindeydi ve kullanıcıların kendi ölçüsüne göre kesmesi gerekiyordu. İlk yılın satışı yaklaşık 3 bin dolarda kaldı.

1920'lerde şirket, ülke genelindeki izci birliklerine ücretsiz Band-Aid dağıttı ve bunları ilk yardım çantalarına yerleştirdi. Bu adım, ürünü çocuklara ve ailelere ulaştırdı ve şirketin adının kamuoyunda tanınmasına yardımcı oldu.