Eşinin Sakarlığı İçin Yapmıştı: Yara Bandı Mutfakta Başladı, Ay'a Kadar Çıktı!
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Johnson & Johnson'da pamuk alıcısı olarak çalışan Amerikalı Earle Dickson, mutfakta sık sık parmaklarını kesen eşi Josephine için 1920 civarında ilk yapışkan bandajı yaptı. Ürün 1921'de Band-Aid adıyla satışa çıktı ancak ilk yıl yalnızca yaklaşık 3 bin dolarlık satış yapabildi. Bugün ise günde yaklaşık 10 milyon adet üretiliyor.
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Kaynak: Fox News, Smithsonian Magazine
Eşinin mutfakta sık sık elini kesmesi, Earle Dickson'ı basit bir çözüm aramaya yöneltti.
Ürün 1921'de Band-Aid adıyla satışa çıktı, ancak ilk yıl yalnızca 3 bin dolarlık satış yapıldı.
Makine yapımı farklı boylar, steril ve şeffaf sürümlerle ürün çeşitlendi.
Dickson şirkette başkan yardımcılığına yükseldi, buluşu ise bugün günde yaklaşık 10 milyon adet üretiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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