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Eşinin Sakarlığı İçin Yapmıştı: Yara Bandı Mutfakta Başladı, Ay'a Kadar Çıktı!

Eşinin Sakarlığı İçin Yapmıştı: Yara Bandı Mutfakta Başladı, Ay'a Kadar Çıktı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 18:20
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Johnson & Johnson'da pamuk alıcısı olarak çalışan Amerikalı Earle Dickson, mutfakta sık sık parmaklarını kesen eşi Josephine için 1920 civarında ilk yapışkan bandajı yaptı. Ürün 1921'de Band-Aid adıyla satışa çıktı ancak ilk yıl yalnızca yaklaşık 3 bin dolarlık satış yapabildi. Bugün ise günde yaklaşık 10 milyon adet üretiliyor.

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Kaynak: Fox News, Smithsonian Magazine

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Eşinin mutfakta sık sık elini kesmesi, Earle Dickson'ı basit bir çözüm aramaya yöneltti.

Eşinin mutfakta sık sık elini kesmesi, Earle Dickson'ı basit bir çözüm aramaya yöneltti.

Dickson, 1917'de Josephine Knight ile evlendi. Yaklaşık 1920'de Josephine mutfakta parmaklarını sık sık kesiyordu ve o dönemde bulunan büyük bandajlar küçük kesikler için hantaldı.

Dickson, şirketin ürettiği iki ürünü, yapışkan bant ile gazlı bezi birleştirdi. Prototipte yapışkan şeritlerin üzerine pamuklu gazlı bez yerleştirildi ve yapışkan yüzeyin kendi üzerine yapışmaması için krolin adı verilen bir kumaşla kapatıldı. Krolin soyulduğunda bant kesiğin üzerine sarılabiliyordu. Smithsonian Magazine'e göre Josephine'in fikrin geliştirilmesine yardım ettiği de belirtiliyor.

Ürün 1921'de Band-Aid adıyla satışa çıktı, ancak ilk yıl yalnızca 3 bin dolarlık satış yapıldı.

Ürün 1921'de Band-Aid adıyla satışa çıktı, ancak ilk yıl yalnızca 3 bin dolarlık satış yapıldı.

Johnson & Johnson ürünü 1921'de Band-Aid adıyla tanıttı ve gezgin satıcılar eczanelerde satışa sundu. İlk sürümler yaklaşık 6,4 santimetre genişliğinde ve 45,7 santimetre uzunluğunda parçalar halindeydi ve kullanıcıların kendi ölçüsüne göre kesmesi gerekiyordu. İlk yılın satışı yaklaşık 3 bin dolarda kaldı.

1920'lerde şirket, ülke genelindeki izci birliklerine ücretsiz Band-Aid dağıttı ve bunları ilk yardım çantalarına yerleştirdi. Bu adım, ürünü çocuklara ve ailelere ulaştırdı ve şirketin adının kamuoyunda tanınmasına yardımcı oldu.

Makine yapımı farklı boylar, steril ve şeffaf sürümlerle ürün çeşitlendi.

Makine yapımı farklı boylar, steril ve şeffaf sürümlerle ürün çeşitlendi.

1924'te çeşitli boylarda makine yapımı Band-Aid'ler piyasaya çıktı. Steril sürüm 1939'da, şeffaf vinil sürüm ise 1958'de geldi. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'li askerlerle birlikte on milyonlarca Band-Aid yurt dışına gönderildi.

1950'de yayımlanan 'Doctor Dan the Bandage Man' adlı çocuk kitabı da içinde altı gerçek bandajla birlikte satışa sunuldu. 1,75 milyon baskılık ilk baskıyla yaklaşık 10,5 milyon bandaj çocukların eline geçti ve kitap bugün Smithsonian'ın koleksiyonunda yer alıyor.

Dickson şirkette başkan yardımcılığına yükseldi, buluşu ise bugün günde yaklaşık 10 milyon adet üretiliyor.

Dickson şirkette başkan yardımcılığına yükseldi, buluşu ise bugün günde yaklaşık 10 milyon adet üretiliyor.

Dickson, 'cerrahi pansuman' adını verdiği buluşun patent başvurusunu 29 Aralık 1925'te yaptı ve patenti 28 Aralık 1926'da aldı. Johnson & Johnson onu başkan yardımcılığına getirdi ve Dickson 1957'de emekli olana kadar bu görevde kaldı. Ölümüne kadar yönetim kurulunda da yer aldı.

Dickson 1961'de 68 yaşında hayatını kaybetti. O sırada şirket yılda 30 milyon dolardan fazla Band-Aid satıyordu. Bugün ise günde yaklaşık 10 milyon Band-Aid üretiliyor. Dickson, 2017'de ölümünden sonra Ulusal Mucitler Onur Listesi'ne alındı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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