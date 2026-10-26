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Binlerce Buzdolabını Dağın Üstüne Bıraktılar: Ülkede Buzdolabı Dağları Oluştu

Binlerce Buzdolabını Dağın Üstüne Bıraktılar: Ülkede Buzdolabı Dağları Oluştu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 12:46
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İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki Little Hautbois yerleşiminde, eski bir geri dönüşüm merkezinin yamaçında 3 binden fazla buzdolabı ve dondurucu yığıldı. Ülke genelinde uzmanlaşmış geri dönüşüm tesislerinin azalması, binlerce cihazın bekletilmesine neden oldu. Galler'in Newport kentinde ise bu sayı yaz aylarında 80 bine ulaştı.

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Kaynak: BBC

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Norfolk'taki eski Mayton Wood geri dönüşüm merkezinde 3 binden fazla buzdolabı ve dondurucu bekletiliyor.

Norfolk'taki eski Mayton Wood geri dönüşüm merkezinde 3 binden fazla buzdolabı ve dondurucu bekletiliyor.

Norfolk'ta Coltishall yakınlarındaki Mayton Wood Geri Dönüşüm Merkezi'nde yaklaşık 3 bin cihaz kısa vadeli çözüm olarak depolanıyor. Güvenlik kameraları ve çitlerle çevrili alanda yer alan cihazlar, yamaçta beyaz bloklar halinde yığılmış durumda. Norfolk İlçe Konseyi, alanın neredeyse tamamen dolduğunu belirtiyor.

Konseyin atık yönetiminden sorumlu yardımcı müdürü Kate Murrell, buzdolaplarının ve dondurucuların bu şekilde depolanmasını istemediklerini söylüyor. Yakındaki sakinlerden Stuart Brown ise görüntüyü rahatsız edici buluyor. Sorun yalnızca Norfolk ile sınırlı değil. Nottinghamshire, Durham, Oxfordshire ve Gloucestershire'da da benzer yığınlar oluştu. Galler'deki Newport'ta ise yaz aylarında biriken cihaz sayısı 80 bine çıktı.

Geri dönüşüm tesislerinin kapanması ve yangınlar, 26 yerel yönetimin buzdolabı kabulünü durdurmasına yol açtı.

Geri dönüşüm tesislerinin kapanması ve yangınlar, 26 yerel yönetimin buzdolabı kabulünü durdurmasına yol açtı.

Krizin temelinde uzmanlaşmış işleme tesislerinin azalması yatıyor. Nisan ayında Norfolk'taki Thetford'da bulunan bir elektrikli atık işleme tesisinde çıkan yangın, ilçedeki buzdolabı geri dönüşümünü iki ila üç ay boyunca durdurdu. Thetford, Birleşik Krallık'taki sekiz tam ölçekli buzdolabı işleme tesisinden biriydi. Güney Galler'deki önemli bir tesis, işletmecisi Unimetals'ın tasfiyeye girmesiyle kapandı. Batı Midlands'taki bir tesis ise şubat ayında çıkan yangın nedeniyle faaliyetini durdurdu.

Rekor sıcaklıklar da daha fazla cihazın bozulmasına ve bazı tesislerin geçici olarak kapanmasına yol açtı. Yerel Yönetimler Birliği, bazı üretici uyum programlarının belediye toplama noktalarındaki alımları geciktirdiğini ya da durdurduğunu belirtiyor. Yaz aylarında 26 yerel yönetim buzdolabı ve dondurucu kabulünü durdurmak zorunda kaldı. Norfolk ise bugün 19 geri dönüşüm merkezinin yalnızca 7'sinde bu cihazları kabul edebiliyor.

Soğutucu gazlar çevreye zarar verebildiği için cihazların özel tesislerde sökülmesi gerekiyor.

Soğutucu gazlar çevreye zarar verebildiği için cihazların özel tesislerde sökülmesi gerekiyor.

Cihazların soğutma sistemlerinde ve yalıtım köpüklerinde çevreye zarar verebilen maddeler bulunuyor. Greenpeace Araştırma Laboratuvarları'ndan kıdemli bilim insanı David Santillo'ya göre çok eski buzdolaplarında ozon tabakasına zarar veren CFC'ler, diğerlerinde ise güçlü sera gazı olan HFC'ler yer alabiliyor. Yasalar gereği bu cihazların özel tesislerde sökülmesi gerekiyor.

Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Dairesi (Defra), gecikmeleri sıkıntı verici olarak nitelendirdi ve üreticilere sorunu hızla çözmeleri için baskı yaptığını açıkladı. Çevre Ajansı ise koşulların sağlanması halinde soğutucu cihazların lisanssız alanlarda geçici olarak depolanmasına izin verdi. Murrell, ulusal kapasite artmadıkça benzer aksaklıkların süreceğini ve Norfolk'taki alanın uzun süre bu halde kalabileceğini söylüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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