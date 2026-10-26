Binlerce Buzdolabını Dağın Üstüne Bıraktılar: Ülkede Buzdolabı Dağları Oluştu
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İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki Little Hautbois yerleşiminde, eski bir geri dönüşüm merkezinin yamaçında 3 binden fazla buzdolabı ve dondurucu yığıldı. Ülke genelinde uzmanlaşmış geri dönüşüm tesislerinin azalması, binlerce cihazın bekletilmesine neden oldu. Galler'in Newport kentinde ise bu sayı yaz aylarında 80 bine ulaştı.
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Kaynak: BBC
Norfolk'taki eski Mayton Wood geri dönüşüm merkezinde 3 binden fazla buzdolabı ve dondurucu bekletiliyor.
Geri dönüşüm tesislerinin kapanması ve yangınlar, 26 yerel yönetimin buzdolabı kabulünü durdurmasına yol açtı.
Soğutucu gazlar çevreye zarar verebildiği için cihazların özel tesislerde sökülmesi gerekiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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