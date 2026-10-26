Binlerce Buzdolabını Dağın Üstüne Bıraktılar: Ülkede Buzdolabı Dağları Oluştu

Krizin temelinde uzmanlaşmış işleme tesislerinin azalması yatıyor. Nisan ayında Norfolk'taki Thetford'da bulunan bir elektrikli atık işleme tesisinde çıkan yangın, ilçedeki buzdolabı geri dönüşümünü iki ila üç ay boyunca durdurdu. Thetford, Birleşik Krallık'taki sekiz tam ölçekli buzdolabı işleme tesisinden biriydi. Güney Galler'deki önemli bir tesis, işletmecisi Unimetals'ın tasfiyeye girmesiyle kapandı. Batı Midlands'taki bir tesis ise şubat ayında çıkan yangın nedeniyle faaliyetini durdurdu.

Rekor sıcaklıklar da daha fazla cihazın bozulmasına ve bazı tesislerin geçici olarak kapanmasına yol açtı. Yerel Yönetimler Birliği, bazı üretici uyum programlarının belediye toplama noktalarındaki alımları geciktirdiğini ya da durdurduğunu belirtiyor. Yaz aylarında 26 yerel yönetim buzdolabı ve dondurucu kabulünü durdurmak zorunda kaldı. Norfolk ise bugün 19 geri dönüşüm merkezinin yalnızca 7'sinde bu cihazları kabul edebiliyor.