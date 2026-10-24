Dünyada Sudan Sonra En Çok Kullanılan Kaynak Tükenmek Üzere: Bir Avuç Bile Almak Yasak
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Sudan sonra dünya genelinde en çok tüketilen ikinci doğal kaynak olan kum, küresel çapta tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Kentsel projeler ve sanayi faaliyetleri nedeniyle artan talep, doğanın kumu yenileme hızını geride bırakıyor.
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Kaynak: UNEP
Kentsel projeler ve sanayi faaliyetleri nedeniyle artan kum talebi, doğanın yenileme hızını geride bırakıyor.
Fransa başta olmak üzere pek çok ülkede sahilden hatıra amacıyla bile kum alınması yasaklanmış durumda.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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