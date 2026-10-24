article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyada Sudan Sonra En Çok Kullanılan Kaynak Tükenmek Üzere: Bir Avuç Bile Almak Yasak

Dünyada Sudan Sonra En Çok Kullanılan Kaynak Tükenmek Üzere: Bir Avuç Bile Almak Yasak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 21:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sudan sonra dünya genelinde en çok tüketilen ikinci doğal kaynak olan kum, küresel çapta tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Kentsel projeler ve sanayi faaliyetleri nedeniyle artan talep, doğanın kumu yenileme hızını geride bırakıyor.

Detaylar 👇

Kaynak: UNEP

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kentsel projeler ve sanayi faaliyetleri nedeniyle artan kum talebi, doğanın yenileme hızını geride bırakıyor.

Kentsel projeler ve sanayi faaliyetleri nedeniyle artan kum talebi, doğanın yenileme hızını geride bırakıyor.

Kum talebindeki artış, kıyı şeritlerindeki ekolojik dengeyi giderek kırılgan hale getiriyor. Uzmanlar, her kum tanesinin sahil dengesinde kritik bir işlevi bulunduğuna dikkat çekiyor. Kıyılardan kontrolsüzce malzeme eksilmesinin erozyonu ve kıyı zayıflamasını hızlandırdığı belirtiliyor.

Fransa başta olmak üzere pek çok ülkede sahilden hatıra amacıyla bile kum alınması yasaklanmış durumda.

Fransa başta olmak üzere pek çok ülkede sahilden hatıra amacıyla bile kum alınması yasaklanmış durumda.

Çevre mevzuatları gereği sahillerden hatıra veya bireysel kullanım amacıyla dahi kum alınması yasaklanmış durumda. Yürürlükteki Çevre Kanunu kapsamında kumsallar deniz kamu alanı statüsünde yer alıyor ve bu alanların korunması devlet güvencesi altında bulunuyor. Sahilden kum toplamak, kamu malına zarar verme ve kıyı bütünlüğünü bozma suçu kapsamında değerlendiriliyor. Bireysel olarak az miktarda yapılan toplamaların kitlesel boyuta ulaştığında ciddi kıyı tahribatına yol açması, yasal yaptırımların temel gerekçesini oluşturuyor.

Mevzuatta sahil kumu için getirilen kesin yasaklara karşın, rüzgar etkisiyle deniz kamu alanının dışına taşınan kumlar için bir istisna uygulanıyor. Rüzgar kumu (sable éolien) olarak adlandırılan ve fırtına veya rüzgarla kumsal sınırlarını aşarak yol veya kaldırımlara savrulan kumlar, kıyı koruma işlevini yitirmiş artık madde kabul ediliyor. Bu doğrultuda deniz kamu alanı sınırları dışında kalan söz konusu kumların toplanması yasal yaptırım kapsamına girmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın