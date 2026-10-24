Dünyada Sudan Sonra En Çok Kullanılan Kaynak Tükenmek Üzere: Bir Avuç Bile Almak Yasak

Çevre mevzuatları gereği sahillerden hatıra veya bireysel kullanım amacıyla dahi kum alınması yasaklanmış durumda. Yürürlükteki Çevre Kanunu kapsamında kumsallar deniz kamu alanı statüsünde yer alıyor ve bu alanların korunması devlet güvencesi altında bulunuyor. Sahilden kum toplamak, kamu malına zarar verme ve kıyı bütünlüğünü bozma suçu kapsamında değerlendiriliyor. Bireysel olarak az miktarda yapılan toplamaların kitlesel boyuta ulaştığında ciddi kıyı tahribatına yol açması, yasal yaptırımların temel gerekçesini oluşturuyor.

Mevzuatta sahil kumu için getirilen kesin yasaklara karşın, rüzgar etkisiyle deniz kamu alanının dışına taşınan kumlar için bir istisna uygulanıyor. Rüzgar kumu (sable éolien) olarak adlandırılan ve fırtına veya rüzgarla kumsal sınırlarını aşarak yol veya kaldırımlara savrulan kumlar, kıyı koruma işlevini yitirmiş artık madde kabul ediliyor. Bu doğrultuda deniz kamu alanı sınırları dışında kalan söz konusu kumların toplanması yasal yaptırım kapsamına girmiyor.