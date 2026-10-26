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X'te Ülkeler Birbirine Girdi: Türk-Çin Kavgası Japonya, Fransa ve Arjantin'e Sıçradı

X'te Ülkeler Birbirine Girdi: Türk-Çin Kavgası Japonya, Fransa ve Arjantin'e Sıçradı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 14:47
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X'te farklı ülkelerin kullanıcıları arasında başlayan karşılıklı sataşmalar, her gün yeni cephelere yayılıyor. Türk ve Çinli kullanıcıların birbirine girmesiyle başlayan tartışmaya kısa sürede Japonya, Fransa, Suudi Arabistan ve Arjantin gibi ülkelerin kullanıcıları da dahil oldu. Tarih bilgisini ırkçılık aracına dönüştüren bu akım, platformda milyonlarca görüntülenme topladı. Kimi kullanıcılar olup biteni mizahi bir yarışma olarak görürken, kimileri ırkçı ve ayrımcı söylemlerin normalleşmesinden rahatsızlık duyuyor.

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Her şey, Türk bayrağını konu alan bir Patrick paylaşımıyla Türk-Çin cephesinde başladı.

Her şey, Türk bayrağını konu alan bir Patrick paylaşımıyla Türk-Çin cephesinde başladı.

Kavganın ilk büyük halkası, 19 Ekim'de Çinli bir kullanıcının Türk bayrağını paraşütle inen Patrick karakterinin yanına koyup 'Türk bayrağının bu şekilde tasarlandığı söyleniyor, doğru mu?' diye sormasıyla atıldı. Türk kullanıcılar hiç beklemeden karşılık verdi. Küçük hesaplardan çıkan paylaşımlar kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi.

Tartışma birkaç gün içinde Osmanlı ve Çin tarihinden Sincan meselesine, Çin'in Aşağılanma Yüzyılı'ndan DNA verilerine kadar uzandı. Arap kullanıcılar da araya girdi, hatta bir kullanıcı Grok ile 'Twitter War One' adlı bir ittifak grafiği hazırladı. Gazeteci ve aktivist Melissa Chen, üç gündür süren bu çatışmayı 'Büyük Türk-Çin Mem Savaşı' adıyla bir tweet dizisinde topladı. Çatışmanın bu kadar geniş kitlelere ulaşmasında X'in otomatik çeviri özelliği de rol oynadı.

Savaşın tüm aşamalarını bir önceki yazımızda adım adım okuyabilirsiniz.

Kısa süre sonra aynı tablo Japonya, Fransa, Suudi Arabistan ve Arjantin gibi ülkelerin kullanıcıları arasında da görülmeye başlandı.

Kısa süre sonra aynı tablo Japonya, Fransa, Suudi Arabistan ve Arjantin gibi ülkelerin kullanıcıları arasında da görülmeye başlandı.
twitter.com

24 ve 25 Ekim'de çok sayıda kullanıcı, zaman akışlarında Fransa-Japonya, Çin-Türkiye, Arap-Japon ve Suudi Arabistan-Arjantin kavgalarını aynı anda izlediğini yazdı. Bazı paylaşımlarda bu listeye Brezilya-Mısır ve Vietnam-Kore ikilileri de eklendi. Her cephenin tam olarak neyle başladığı net değil. Taraflar birbirini suçluyor. Ortak nokta ise kullanıcıların birbirine daha iyi sataşmak için tarih okuması ve otomatik çevirinin farklı dillerdeki paylaşımları anında görünür kılması.

Bu tablo, kullanıcıların 'Rekabetçi ırkçılık' ve 'Dünya Kupası dört yıl erken geldi' gibi esprilere başvurmasına yol açtı. Tüm paylaşımlara gelen yanıtlar ise hem bu savaşı bir mizah malzemesine çevirenleri hem de sürece mesafeli duranları bir araya getirdi.

"Fransızlar / Japonlar / Çinliler / Türkler / hepsi birbirine daha iyi hakaret edebilmek için tarih çalışıyor"

"Fransızlar / Japonlar / Çinliler / Türkler / hepsi birbirine daha iyi hakaret edebilmek için tarih çalışıyor"

Gazeteci Melissa Chen, Türk-Çin kavgasını bir tweet dizisinde toplayarak olayı geniş kitlelere duyurdu.

Gazeteci Melissa Chen, Türk-Çin kavgasını bir tweet dizisinde toplayarak olayı geniş kitlelere duyurdu.
twitter.com

'Türklerle Çinliler arasında üç gündür süren büyük mem savaşına bakın!' Chen, paylaşımının devamında kavganın nasıl başladığını ve tarafların birbirine hangi tarih bilgileriyle karşılık verdiğini adım adım anlattı.

Kıvılcımı çakan Patrick paylaşımını alıntılayan bir kullanıcı, Fransa-Japonya kavgasını izlerken Çin-Türkiye cephesini kaçırdığını yazdı.

Kıvılcımı çakan Patrick paylaşımını alıntılayan bir kullanıcı, Fransa-Japonya kavgasını izlerken Çin-Türkiye cephesini kaçırdığını yazdı.
twitter.com
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"'Twitter çok toksik' diyenler, bir de benim zaman akışımda Fransız-Japon, Çin-Türkiye, Arap-Japon ve Arap-Arjantin kavgalarını izlediğimi görsün."

"'Twitter çok toksik' diyenler, bir de benim zaman akışımda Fransız-Japon, Çin-Türkiye, Arap-Japon ve Arap-Arjantin kavgalarını izlediğimi görsün."
twitter.com

"Fransa-Japonya / Brezilya-Mısır / Vietnam-Kore / Türkiye-Çin / Suudi-Arjantin... Sırada kim var?"

"Fransa-Japonya / Brezilya-Mısır / Vietnam-Kore / Türkiye-Çin / Suudi-Arjantin... Sırada kim var?"
twitter.com

"Zaman akışımda Japonya-Fransa, Çin-Türkiye ve Suudi Arabistan-Arjantin kavgalarını görüyorum. Dünya Kupası dört yıl erken geldi."

"Zaman akışımda Japonya-Fransa, Çin-Türkiye ve Suudi Arabistan-Arjantin kavgalarını görüyorum. Dünya Kupası dört yıl erken geldi."
twitter.com

"Bir de Arapların Arjantin'e karşı olduğunu ekleyin. Kim bilir ne oldu ama savaş halindeler."

"Bir de Arapların Arjantin'e karşı olduğunu ekleyin. Kim bilir ne oldu ama savaş halindeler."
twitter.com

"Arapçadan çevrildi", "Portekizceden çevrildi", "Fransızcadan çevrildi", "Japoncadan çevrildi", "İspanyolcadan çevrildi", "Türkçeden çevrildi", "Çinceden çevrildi".

"Arapçadan çevrildi", "Portekizceden çevrildi", "Fransızcadan çevrildi", "Japoncadan çevrildi", "İspanyolcadan çevrildi", "Türkçeden çevrildi", "Çinceden çevrildi".
twitter.com
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"Her ülkeyi bu zor zamanlara hazırlanmaya çağırıyorum. Vatandaşlarınızı tarih ve yaratıcı hakaret konusunda eğitin, çünkü otomatik çeviri yüzünden herhangi iki ülke arasında her an savaş çıkabilir."

"Her ülkeyi bu zor zamanlara hazırlanmaya çağırıyorum. Vatandaşlarınızı tarih ve yaratıcı hakaret konusunda eğitin, çünkü otomatik çeviri yüzünden herhangi iki ülke arasında her an savaş çıkabilir."
twitter.com

"Açıkçası onlar adına sevindim. Bu ülkelerin gençlerinin oyun sohbetleri dışında birbirleriyle iletişim kurduğunu ilk kez görüyorum. X çevirisi onlar için harika bir şey yaptı. Bir gün bu kavgayı bırakıp iyi bir amaç için kullanacaklar."

"Açıkçası onlar adına sevindim. Bu ülkelerin gençlerinin oyun sohbetleri dışında birbirleriyle iletişim kurduğunu ilk kez görüyorum. X çevirisi onlar için harika bir şey yaptı. Bir gün bu kavgayı bırakıp iyi bir amaç için kullanacaklar."
twitter.com

"2026, harikalar yılı. Üçüncü Dünya Savaşı'nın telefondan çıkacağını kim tahmin ederdi?"

"2026, harikalar yılı. Üçüncü Dünya Savaşı'nın telefondan çıkacağını kim tahmin ederdi?"
twitter.com

"Bu tweetler çok kötü ama aynı zamanda o kadar zekice ve komik ki kızamıyorum bile."

"Bu tweetler çok kötü ama aynı zamanda o kadar zekice ve komik ki kızamıyorum bile."
twitter.com

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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