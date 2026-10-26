X'te Ülkeler Birbirine Girdi: Türk-Çin Kavgası Japonya, Fransa ve Arjantin'e Sıçradı
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X'te farklı ülkelerin kullanıcıları arasında başlayan karşılıklı sataşmalar, her gün yeni cephelere yayılıyor. Türk ve Çinli kullanıcıların birbirine girmesiyle başlayan tartışmaya kısa sürede Japonya, Fransa, Suudi Arabistan ve Arjantin gibi ülkelerin kullanıcıları da dahil oldu. Tarih bilgisini ırkçılık aracına dönüştüren bu akım, platformda milyonlarca görüntülenme topladı. Kimi kullanıcılar olup biteni mizahi bir yarışma olarak görürken, kimileri ırkçı ve ayrımcı söylemlerin normalleşmesinden rahatsızlık duyuyor.
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Her şey, Türk bayrağını konu alan bir Patrick paylaşımıyla Türk-Çin cephesinde başladı.
Kısa süre sonra aynı tablo Japonya, Fransa, Suudi Arabistan ve Arjantin gibi ülkelerin kullanıcıları arasında da görülmeye başlandı.
"Fransızlar / Japonlar / Çinliler / Türkler / hepsi birbirine daha iyi hakaret edebilmek için tarih çalışıyor"
Gazeteci Melissa Chen, Türk-Çin kavgasını bir tweet dizisinde toplayarak olayı geniş kitlelere duyurdu.
Kıvılcımı çakan Patrick paylaşımını alıntılayan bir kullanıcı, Fransa-Japonya kavgasını izlerken Çin-Türkiye cephesini kaçırdığını yazdı.
"'Twitter çok toksik' diyenler, bir de benim zaman akışımda Fransız-Japon, Çin-Türkiye, Arap-Japon ve Arap-Arjantin kavgalarını izlediğimi görsün."
"Fransa-Japonya / Brezilya-Mısır / Vietnam-Kore / Türkiye-Çin / Suudi-Arjantin... Sırada kim var?"
"Zaman akışımda Japonya-Fransa, Çin-Türkiye ve Suudi Arabistan-Arjantin kavgalarını görüyorum. Dünya Kupası dört yıl erken geldi."
"Bir de Arapların Arjantin'e karşı olduğunu ekleyin. Kim bilir ne oldu ama savaş halindeler."
"Arapçadan çevrildi", "Portekizceden çevrildi", "Fransızcadan çevrildi", "Japoncadan çevrildi", "İspanyolcadan çevrildi", "Türkçeden çevrildi", "Çinceden çevrildi".
"Her ülkeyi bu zor zamanlara hazırlanmaya çağırıyorum. Vatandaşlarınızı tarih ve yaratıcı hakaret konusunda eğitin, çünkü otomatik çeviri yüzünden herhangi iki ülke arasında her an savaş çıkabilir."
"Açıkçası onlar adına sevindim. Bu ülkelerin gençlerinin oyun sohbetleri dışında birbirleriyle iletişim kurduğunu ilk kez görüyorum. X çevirisi onlar için harika bir şey yaptı. Bir gün bu kavgayı bırakıp iyi bir amaç için kullanacaklar."
"2026, harikalar yılı. Üçüncü Dünya Savaşı'nın telefondan çıkacağını kim tahmin ederdi?"
"Bu tweetler çok kötü ama aynı zamanda o kadar zekice ve komik ki kızamıyorum bile."
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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