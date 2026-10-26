X'te Ülkeler Birbirine Girdi: Türk-Çin Kavgası Japonya, Fransa ve Arjantin'e Sıçradı

Kavganın ilk büyük halkası, 19 Ekim'de Çinli bir kullanıcının Türk bayrağını paraşütle inen Patrick karakterinin yanına koyup 'Türk bayrağının bu şekilde tasarlandığı söyleniyor, doğru mu?' diye sormasıyla atıldı. Türk kullanıcılar hiç beklemeden karşılık verdi. Küçük hesaplardan çıkan paylaşımlar kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi.

Tartışma birkaç gün içinde Osmanlı ve Çin tarihinden Sincan meselesine, Çin'in Aşağılanma Yüzyılı'ndan DNA verilerine kadar uzandı. Arap kullanıcılar da araya girdi, hatta bir kullanıcı Grok ile 'Twitter War One' adlı bir ittifak grafiği hazırladı. Gazeteci ve aktivist Melissa Chen, üç gündür süren bu çatışmayı 'Büyük Türk-Çin Mem Savaşı' adıyla bir tweet dizisinde topladı. Çatışmanın bu kadar geniş kitlelere ulaşmasında X'in otomatik çeviri özelliği de rol oynadı.