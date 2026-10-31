Emeklilikte Son 7 Yıl Kuralı: 2.520 Gün Maaşınızı Belirliyor

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, ilk kez 1 Mayıs 2008 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlarda emeklilik için son 7 yıllık süreye, yani yaklaşık 2.520 güne bakılıyor. Bu dönemde en fazla gün hangi statüde çalışıldıysa emeklilik o statüye göre yapılıyor. Günler eşit çıkarsa son çalışılan statü esas alınıyor. 1 Mayıs 2008 sonrasında ilk kez sigortalı olanlarda ise hesap, tüm çalışma hayatı üzerinden yapılıyor.

Yazıda yanıt aranan sorulardan biri, hizmetlerin birleştirilmesinin zorunlu olup olmadığı. Kıvanç, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarının çoğunlukla bu yönde bir zorunluluk getirmediğini belirtiyor. Örnek olarak 15 Nisan 2026 tarihli karara dikkat çekiyor. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur hizmeti bulunan kişide mahkeme, SSK günleri tek başına emekliliğe yettiği için yalnızca SSK ve Emekli Sandığı günlerini dikkate aldı.

Memur statüsünde emekli olmak için ihtiyaç olan gün sayısı

Okurlardan Murat E. ise 1979 doğumlu bir memur. Emekli Sandığı'nda 8.521 günü bulunan okurun, bu statüde emekli olabilmesi için 9.000 güne ihtiyacı var. Kıvanç, SSK günleri 5.750'ye ulaşsaydı tek başına SSK'dan emekli olunabileceğini hatırlatıyor. Okurun verdiği bilgiler ise bu eşiğin aşılmadığını gösteriyor. Kıvanç'ın değerlendirmesine göre Murat E., toplam günü 9.000'e ulaştığında hizmet birleştirmesi yoluyla emekli olabilecek.