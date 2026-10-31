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Emeklilikte Son 7 Yıl Kuralı: 2.520 Gün Maaşınızı Belirliyor

Emeklilikte Son 7 Yıl Kuralı: 2.520 Gün Maaşınızı Belirliyor

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 16:28
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Emeklilikte hangi statüye tabi olunacağı, 1 Mayıs 2008 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar için son 7 yıla bakılarak belirleniyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, okur sorularından yola çıkarak hizmet birleştirmesi, askerlik borçlanması ve kıdem tazminatı yazısı konularındaki ayrıntıları paylaştı. Kademeli emeklilikte ise henüz ortada bir taslak bulunmuyor.

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Emeklilikte son 7 yıl kuralı.

Emeklilikte son 7 yıl kuralı.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, ilk kez 1 Mayıs 2008 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlarda emeklilik için son 7 yıllık süreye, yani yaklaşık 2.520 güne bakılıyor. Bu dönemde en fazla gün hangi statüde çalışıldıysa emeklilik o statüye göre yapılıyor. Günler eşit çıkarsa son çalışılan statü esas alınıyor. 1 Mayıs 2008 sonrasında ilk kez sigortalı olanlarda ise hesap, tüm çalışma hayatı üzerinden yapılıyor.

Yazıda yanıt aranan sorulardan biri, hizmetlerin birleştirilmesinin zorunlu olup olmadığı. Kıvanç, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarının çoğunlukla bu yönde bir zorunluluk getirmediğini belirtiyor. Örnek olarak 15 Nisan 2026 tarihli karara dikkat çekiyor. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur hizmeti bulunan kişide mahkeme, SSK günleri tek başına emekliliğe yettiği için yalnızca SSK ve Emekli Sandığı günlerini dikkate aldı.

Memur statüsünde emekli olmak için ihtiyaç olan gün sayısı

Okurlardan Murat E. ise 1979 doğumlu bir memur. Emekli Sandığı'nda 8.521 günü bulunan okurun, bu statüde emekli olabilmesi için 9.000 güne ihtiyacı var. Kıvanç, SSK günleri 5.750'ye ulaşsaydı tek başına SSK'dan emekli olunabileceğini hatırlatıyor. Okurun verdiği bilgiler ise bu eşiğin aşılmadığını gösteriyor. Kıvanç'ın değerlendirmesine göre Murat E., toplam günü 9.000'e ulaştığında hizmet birleştirmesi yoluyla emekli olabilecek.

18 aylık askerlik borçlanması, örnek hesapta maaşı 27 bin liradan 29.500 liraya çıkarıyor.

18 aylık askerlik borçlanması, örnek hesapta maaşı 27 bin liradan 29.500 liraya çıkarıyor.

Bir başka soru, 2009'da sigortalı olan Murat S.'den geldi. 5.890 günü ve yüzde 32 aylık bağlama oranı bulunan okurun e-Devlet'teki tahmini maaşı yaklaşık 27 bin lira. Okur, askerlik borçlanması yaparsa maaşının artıp artmayacağını soruyor.

Kıvanç'a göre 2008 sonrasında sigortalı olanlarda her 360 günlük borçlanma, aylık bağlama oranına 2 puan ekliyor. 18 aylık askerlik süresi 3 puanlık artış anlamına geliyor ve maaşı yaklaşık 29.500 liraya taşıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanlarda ise borçlanmanın çoğu zaman anlamlı bir fark yaratmadığı belirtiliyor.

Yazıyı almadan istifa etmeyin

Kıdem tazminatı konusu da yazıdaki sorular arasında. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olanlar, 7.000 prim gününü doldurdukları ayı izleyen ay SGK'dan kıdem tazminatına ilişkin yazı talep edebiliyor. Kıvanç, bu yazı alınmadan işten istifa edilmemesi uyarısında bulunuyor.

Kademeli emeklilikte son durum

Gündemdeki kademeli emeklilik konusunda ise ortada henüz bir kanun taslağı ve açıklanmış bir takvim yok. Kıvanç, emekli maaşını önceden tahmin etmek isteyenlere güncel net maaş yerine e-Devlet'teki aylık tahmini hesaplamayı esas almalarını öneriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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