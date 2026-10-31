Emeklilikte Son 7 Yıl Kuralı: 2.520 Gün Maaşınızı Belirliyor
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Emeklilikte hangi statüye tabi olunacağı, 1 Mayıs 2008 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar için son 7 yıla bakılarak belirleniyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, okur sorularından yola çıkarak hizmet birleştirmesi, askerlik borçlanması ve kıdem tazminatı yazısı konularındaki ayrıntıları paylaştı. Kademeli emeklilikte ise henüz ortada bir taslak bulunmuyor.
Emeklilikte son 7 yıl kuralı.
18 aylık askerlik borçlanması, örnek hesapta maaşı 27 bin liradan 29.500 liraya çıkarıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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