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Paraguay'da Merkez Bankası Ueno Bank'a El Koydu: Milyonlarca Müşteri Hesabına Erişemiyor

Paraguay'da Merkez Bankası Ueno Bank'a El Koydu: Milyonlarca Müşteri Hesabına Erişemiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 07:41
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Paraguay Merkez Bankası (BCP), ülkenin en büyük bankalarından biri olan ueno bank için 3 Kasım 2026'da 'resolución' yani çözümleme sürecini başlattı. Bankanın solvency oranı gereken minimumun yarısının altına düştü; şubeler kapandı, ATM'ler ve internet bankacılığı devre dışı kaldı. Yaklaşık 3 milyon müşterisi olduğu bildirilen bankanın hesaplarına erişim durdu.

Kaynak: Banco Central del Paraguay, La Nación, Infobae

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Ülkenin beşinci büyük özel bankası bir gecede hizmet veremez hale geldi.

Ülkenin beşinci büyük özel bankası bir gecede hizmet veremez hale geldi.

Karar, 3 Kasım sabahı BCP tarafından duyuruldu. Paraguay Merkez Bankası'nın açıklamasına göre ueno bank'ın solvency oranı, finansal tablolarında yapılan düzeltmelerin ardından gereken minimum düzeyin %50'sinin altına indi. Banka mart ayında %15,01'lik toplam sermaye oranı bildirmişti; yasal alt sınır ise %12.

Yabancı kaynaklı bir finans yorumcusu paylaşımında, bankanın Paraguaylı yetişkinlerin yaklaşık %65'inde hesabı bulunduğunu öne sürdü ve milyonlarca kişinin sabah ödeme yapamadan uyandığını yazdı. Paylaşımın yazarı bankada yaklaşık 25 bin dolarlık işletme sermayesi olduğunu da ekledi. Dijital bankanın şubeleri kapandı, ATM'lerden ve mobil uygulamadan işlem yapılamadı.

BCP, süreci 2334/03 sayılı Mevduat Garantisi ve Mali Kuruluşların Çözümlenmesi Kanunu kapsamında yürütüyor. Bankalar Denetim Kurumu kayyum atayacak, varlıklar ve yükümlülükler duyuru anından itibaren donduruldu. Kurum, 15 gün olarak belirlenen azami süre içinde dışlama bilançosunu çıkarmayı hedefliyor ve bunu kısaltmak istediğini söylüyor. Şubelere ise BCP'den 120 görevli gönderildi.

Banka, Devlet Başkanı Santiago Peña'nın yakın çevresiyle anılıyor ve BCP Başkanı Carvallo istifasını imzaladı.

Banka, Devlet Başkanı Santiago Peña'nın yakın çevresiyle anılıyor ve BCP Başkanı Carvallo istifasını imzaladı.

İncelemenin 5 Haziran'da, bankanın sahipleriyle bağlantılı şirketlere verilen kredilerin dikkat çekmesiyle başladığını söyleyen BCP Başkanı Carlos Carvallo, düzenleyici kurumun önce bu işlemlerin düzeltilmesini istediğini, ardından 'paranın izi' takip edilerek daha derin bir inceleme yapıldığını anlattı. Likidite göstergelerindeki bozulma, kredi dosyalarındaki zayıflıklar ve belgelenmiş gerekçesi bulunmayan bilişim hizmetleri nedeniyle ek karşılık ayırma ihtiyacı doğdu. Carvallo, hassas bilgilerin sızmasının likiditeyi hızla bozduğunu da belirtti. Tespit edilen usulsüzlükler yetkili mercilere bildirilecek.

Tartışmayı büyüten asıl nokta ise Carvallo'nun geçmişi. Infobae'nin aktardığına göre Carvallo, 2023'te BCP başkanlığına gelmeden önce Financiera Ueno'nun başındaydı. İstifasını imzaladığı, ancak geçici olarak görevde kalacağı bildirildi. Carvallo durumu 'münferit ve izole bir olay' diye tanımladı.

Bankanın Devlet Başkanı Santiago Peña ile bağı da gündemde. ABC Color'a dayandırılan habere göre Peña hisselerini Nisan 2025'te sattı. Karar günü ise Başkan Yardımcısı Pedro Alliana, Colorado Partisi'nden cumhurbaşkanlığı ön adaylığını askıya aldı.

Emeklilik fonu IPS'in yaklaşık 380 milyon dolarlık parası da bankada kilitli kaldı.

Emeklilik fonu IPS'in yaklaşık 380 milyon dolarlık parası da bankada kilitli kaldı.

Kilitlenen paralar arasında en büyük kalem, Paraguay Sosyal Güvenlik Kurumu IPS'e ait yaklaşık 380 milyon dolar. Bu tutarın içinde yaklaşık 32 bin emeklinin mevduatı da bulunuyor. Ulusal elektrik kuruluşu ANDE ile Brezilya-Paraguay ortak işletmesi Itaipú'ya ait fonlar da bankadaydı.

Bireysel mevduat sahipleri için koruma sınırı ise 75 asgari ücret, yani 228 milyon 300 bin guarani (yaklaşık 38 bin 622 dolar). Bunu aşan tutarların akıbeti, Bankalar Denetim Kurumu'nun hazırlayacağı dışlama bilançosuna bağlı. Konuyu ilk duyuran yorumcu da garanti fonunun, tüm ueno müşterilerinin mevduatını ödemesi halinde neredeyse tamamen tükenebileceğini yazdı.

BCP yöneticisi Liana Caballero, 'Kurumun kapatılmasına karar verdik' dedi. BCP ise bunun Paraguay finans sisteminin geneline yayılan bir durum olmadığını vurguluyor. Gözler şimdi 15 günlük bilançoda.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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