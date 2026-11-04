Paraguay'da Merkez Bankası Ueno Bank'a El Koydu: Milyonlarca Müşteri Hesabına Erişemiyor

Karar, 3 Kasım sabahı BCP tarafından duyuruldu. Paraguay Merkez Bankası'nın açıklamasına göre ueno bank'ın solvency oranı, finansal tablolarında yapılan düzeltmelerin ardından gereken minimum düzeyin %50'sinin altına indi. Banka mart ayında %15,01'lik toplam sermaye oranı bildirmişti; yasal alt sınır ise %12.

Yabancı kaynaklı bir finans yorumcusu paylaşımında, bankanın Paraguaylı yetişkinlerin yaklaşık %65'inde hesabı bulunduğunu öne sürdü ve milyonlarca kişinin sabah ödeme yapamadan uyandığını yazdı. Paylaşımın yazarı bankada yaklaşık 25 bin dolarlık işletme sermayesi olduğunu da ekledi. Dijital bankanın şubeleri kapandı, ATM'lerden ve mobil uygulamadan işlem yapılamadı.

BCP, süreci 2334/03 sayılı Mevduat Garantisi ve Mali Kuruluşların Çözümlenmesi Kanunu kapsamında yürütüyor. Bankalar Denetim Kurumu kayyum atayacak, varlıklar ve yükümlülükler duyuru anından itibaren donduruldu. Kurum, 15 gün olarak belirlenen azami süre içinde dışlama bilançosunu çıkarmayı hedefliyor ve bunu kısaltmak istediğini söylüyor. Şubelere ise BCP'den 120 görevli gönderildi.