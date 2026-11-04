Paraguay'da Merkez Bankası Ueno Bank'a El Koydu: Milyonlarca Müşteri Hesabına Erişemiyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Paraguay Merkez Bankası (BCP), ülkenin en büyük bankalarından biri olan ueno bank için 3 Kasım 2026'da 'resolución' yani çözümleme sürecini başlattı. Bankanın solvency oranı gereken minimumun yarısının altına düştü; şubeler kapandı, ATM'ler ve internet bankacılığı devre dışı kaldı. Yaklaşık 3 milyon müşterisi olduğu bildirilen bankanın hesaplarına erişim durdu.
Kaynak: Banco Central del Paraguay, La Nación, Infobae
Ülkenin beşinci büyük özel bankası bir gecede hizmet veremez hale geldi.
Banka, Devlet Başkanı Santiago Peña'nın yakın çevresiyle anılıyor ve BCP Başkanı Carvallo istifasını imzaladı.
Emeklilik fonu IPS'in yaklaşık 380 milyon dolarlık parası da bankada kilitli kaldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın