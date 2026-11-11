Türkiye'nin 3 Dev Bankası Birleşiyor: Resmen İlan Edildi!

Birleşme planı ilk kez 5 Haziran'da, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvedeki konuşmasında önce Emlak Katılım'ın halka arz edileceğini açıkladı, ardından 'Bir diğer hamlemiz, Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır' dedi. Erdoğan, üç bankanın güçlerini birleştirmesinden büyük bir sinerji beklediklerini de vurguladı.

Aynı konuşmada sektörün büyüklüğüne dair rakamlar da paylaşıldı. Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre katılım bankacılığının aktif büyüklüğü 4,7 trilyon lirayı aştı, sektörün toplam bankacılık içindeki payı yüzde 9,5'e ulaştı. Türkiye'de şu anda 10 katılım bankası faaliyet gösteriyor; bunların 3'ü dijital banka.