article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye'nin 3 Dev Bankası Birleşiyor: Resmen İlan Edildi!

Türkiye'nin 3 Dev Bankası Birleşiyor: Resmen İlan Edildi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 16:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kamu sermayeli üç katılım bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım, tek çatı altında birleşiyor. Sürecin en somut adımı Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) geldi: Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamı, fonun yüzde 100 iştiraki TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ'ye geçti. Ortaya çıkacak yeni bankanın adı ise henüz açıklanmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üç bankanın birleşeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Haziran'da duyurmuştu.

Üç bankanın birleşeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Haziran'da duyurmuştu.

Birleşme planı ilk kez 5 Haziran'da, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvedeki konuşmasında önce Emlak Katılım'ın halka arz edileceğini açıkladı, ardından 'Bir diğer hamlemiz, Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır' dedi. Erdoğan, üç bankanın güçlerini birleştirmesinden büyük bir sinerji beklediklerini de vurguladı.

Aynı konuşmada sektörün büyüklüğüne dair rakamlar da paylaşıldı. Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre katılım bankacılığının aktif büyüklüğü 4,7 trilyon lirayı aştı, sektörün toplam bankacılık içindeki payı yüzde 9,5'e ulaştı. Türkiye'de şu anda 10 katılım bankası faaliyet gösteriyor; bunların 3'ü dijital banka.

Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın payları Varlık Fonu'na geçti.

Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın payları Varlık Fonu'na geçti.

Haziranda açıklanan planın ilk somut adımı 7 Ekim'de atıldı. TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ, Ziraat Katılım ve Halk Katılım ile pay devir sözleşmelerini imzaladı ve payların bedelini ödedi. Fon, bu adımı birleşmenin 'ilk aşaması' olarak tanımlamış, devirlerin yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediğini açıklamıştı.

Takvim hedeften önce kapandı. TVF'nin 10 Kasım'da internet sitesinden yaptığı duyuruya göre yasal ve düzenleyici süreçler tamamlandı, iki bankanın paylarının tamamı fonun iştirakine geçti. Duyuruda kapanış işlemlerinin 'sorunsuz şekilde başarıyla neticelendiği' bilgisine yer verildi. Devir bedeli ise ne ekimde ne de son açıklamada paylaşıldı.

Üçüncü banka Vakıf Katılım için henüz benzer bir pay devri duyurulmadı. TVF'nin açıklamasında Vakıf Katılım'a dair bir takvim yer almıyor. Fon, birleşmeyle katılım finans kurumlarının kapasitesini ve rekabet gücünü artırmayı, sektörün finansal piyasalardaki payını büyütmeyi hedeflediğini belirtti.

Fitch'e göre birleşik yapı Türkiye'nin en büyük katılım bankası olabilir.

Fitch'e göre birleşik yapı Türkiye'nin en büyük katılım bankası olabilir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, haziran sonunda yayımladığı notta birleşmenin olası etkilerini değerlendirdi. Fitch'in hesabına göre üç bankanın mart sonu itibarıyla toplam bankacılık sektöründeki payı yüzde 3,4 civarındaydı. Bu oran, katılım bankacılığı aktiflerinin yaklaşık yüzde 36'sına karşılık geliyor.

Kuruluş, birleşik yapının ölçek ve güçlü bir marka sayesinde Türkiye'nin en büyük katılım bankası olabileceğini belirtti. Fitch aynı notta ayrıntılı plan ve takvim açıklanmadığı için sürecin uygulama riski taşıdığına da dikkat çekti.

Kamunun finans kuruluşlarını tek çatıda toplaması ilk kez yaşanmıyor. 2020'de Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta, yine Türkiye Varlık Fonu bünyesinde 'Türkiye Sigorta' markası altında birleştirilmişti. Katılım bankalarında da benzer bir model izleniyor. Yeni bankanın adı ve kurumsal kimliği henüz açıklanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın