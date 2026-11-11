Türkiye'nin 3 Dev Bankası Birleşiyor: Resmen İlan Edildi!
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Kamu sermayeli üç katılım bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım, tek çatı altında birleşiyor. Sürecin en somut adımı Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) geldi: Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamı, fonun yüzde 100 iştiraki TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ'ye geçti. Ortaya çıkacak yeni bankanın adı ise henüz açıklanmadı.
Üç bankanın birleşeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Haziran'da duyurmuştu.
Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın payları Varlık Fonu'na geçti.
Fitch'e göre birleşik yapı Türkiye'nin en büyük katılım bankası olabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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