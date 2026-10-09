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İki Banka Resmen Birleşiyor: Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın Birleşme Sürecinde İlk Aşama Tamamlandı

İki Banka Resmen Birleşiyor: Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın Birleşme Sürecinde İlk Aşama Tamamlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 20:37
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Türkiye Varlık Fonu (TVF), Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın tek çatı altında birleştirilmesine yönelik ilk aşamanın tamamlandığını duyurdu. İki bankanın paylarının devrine ilişkin sözleşmeler imzalanırken işlemlerin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

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Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmalarda önemli bir aşamanın tamamlandığını açıkladı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmalarda önemli bir aşamanın tamamlandığını açıkladı.

TVF'nin yüzde 100 iştiraki olan TVF Katılım Finans Yatırımları A.Ş.'nin, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamını bedellerini ödeyerek devralmasına ilişkin sözleşmeler 7 Ekim 2026'da imzalandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım finansın gelişimine yönelik stratejik vizyonu doğrultusunda, kamu sermayeli katılım finans kurumlarının kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiği belirtildi. İmzalanan sözleşmelerin her iki finans kurumunun paylarının devrini kapsadığı bildirildi. Gerekli yasal süreçlerin ve düzenleyici kurumlar nezdindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından pay devirlerinin 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda sürdüğü ifade edildi.

TVF'nin yatırım stratejisi kapsamında finansal piyasaların gelişimini desteklemeye, katılım finans ekosistemini güçlendirmeye ve katılım finansın piyasalardaki payını artırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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