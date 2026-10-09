İki Banka Resmen Birleşiyor: Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın Birleşme Sürecinde İlk Aşama Tamamlandı
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Türkiye Varlık Fonu (TVF), Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın tek çatı altında birleştirilmesine yönelik ilk aşamanın tamamlandığını duyurdu. İki bankanın paylarının devrine ilişkin sözleşmeler imzalanırken işlemlerin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor
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Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmalarda önemli bir aşamanın tamamlandığını açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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