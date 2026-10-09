Yapay Zeka Şirketleri Büyük Bir Felaketin Ertesi Gününe Hazırlanıyor: Sektör İçindekiler "6-12 Ay" Diyor
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Axios'un özel haberine göre Anthropic, OpenAI ve diğer yapay zeka şirketlerinin üst düzey yöneticileri, büyük bir yapay zeka felaketinin ardından kamuoyunda ve siyasette kopacak tepkiyi gizlice senaryolaştırıyor. Beklenen olay çoğunlukla finansal hizmetleri, internet erişimini, hatta elektrik ve suyu kesebilecek bir siber saldırı; sektör içindeki çok sayıda kişi bunun önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde yaşanabileceğine inanıyor. Şirketler olayı önlemeye değil, yaşandıktan sonraki duruma hazırlanmaya odaklanıyor.
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Yapay zeka şirketlerinin yöneticileri felaket sonrası kamuoyu ve siyaset tepkisini gizlice çalışıyor.
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Senaryoda bir siber saldırı finans, internet, elektrik ve suyu kesiyor ve suçlama oyunu başlıyor.
Axios, Güney Kore bankalarına yönelik yapay zeka destekli saldırıyı yakın tarihli bir örnek olarak gösteriyor.
Şirketler Kongre'yi önceden bilgilendirerek felaket sonrası çıkacak yasaları şekillendirmeye çalışıyor.
Kill switch fikri Kongre'de zaten bir yasa tasarısına dönüşmüş durumda.
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OpenAI bunların hazırlık tatbikatı olduğunu söyledi, Anthropic yorum yapmadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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