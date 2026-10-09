Yapay Zeka Şirketleri Büyük Bir Felaketin Ertesi Gününe Hazırlanıyor: Sektör İçindekiler "6-12 Ay" Diyor

Axios'un 9 Ekim'de yayımladığı özel habere göre Anthropic, OpenAI ve diğer yapay zeka şirketlerinin üst düzey yöneticileri, büyük bir yapay zeka olayının ardından ortaya çıkabilecek kamusal ve siyasi tepkiyi kendi aralarında çalışıyor. Habere göre sektörün içindeki çok sayıda kişi, böyle bir olayın önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde yaşanacağına inanıyor.

Axios, senaryo planlamasının kendi başına olağan bir uygulama olduğunu, Pentagon'un da onlarca yıldır savaş oyunları yürüttüğünü hatırlatıyor. Habere göre asıl fark, birçok üst düzey yapay zeka araştırmacısı ve yöneticisinin büyük bir olayın kaçınılmaz olduğuna inanması.