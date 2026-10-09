Nüfus Müdürlüğüne Koşanlar: Türkiye'de En Çok Değiştirilmek İçin Başvuru Yapılan Soyadları Belli Oldu

Benzer bir tablo 2019'da da yaşanmıştı. 7039 sayılı kanunla Soyadı Kanunu'na aykırı, imla hatası taşıyan ya da anlamı değişen ad ve soyadları mahkeme kararı aranmadan il ve ilçe idare kurulu kararıyla değiştirilebilir hale gelmişti. İçişleri Bakanlığı'nın o dönem yaptığı açıklamaya göre 188 bin 129 kişi soyadını, 74 bin 708 kişi ise ismini düzeltti. En çok başvuru İstanbul'dan geldi: 13 bin 442.

O günkü listenin başında da Top vardı. Onu Koyun, Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut ve Davul takip etti. Yani bugün yeniden gündeme gelen soyadlarından Top, Koyun, Karabaş, Kör ve Çürük, yedi yıl önceki listede de yerini almıştı.