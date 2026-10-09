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Nüfus Müdürlüğüne Koşanlar: Türkiye'de En Çok Değiştirilmek İçin Başvuru Yapılan Soyadları Belli Oldu

Nüfus Müdürlüğüne Koşanlar: Türkiye'de En Çok Değiştirilmek İçin Başvuru Yapılan Soyadları Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 19:25
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Türkiye'de anlamları ya da çağrışımları yüzünden taşıyanını rahatsız eden soyadları yeniden gündemde. Nüfus kayıtlarında değişiklik talebiyle öne çıkan 10 soyad arasında Çürük, Çıplak, Kör, Karabaş, Deli, Koyun, Çakal, Satılmış, Top ve Coşkun yer alıyor. Yapılan yasal düzenlemelerin ardından başvuruda bulunan çok sayıda kişinin soyadı, talepleri doğrultusunda nüfus kayıtlarından çıkarıldı.

Kaynak: Sözcü

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Çürük'ten Coşkun'a 10 soyad, değişiklik başvurularında öne çıktı.

Çürük'ten Coşkun'a 10 soyad, değişiklik başvurularında öne çıktı.

Sözcü'nün 9 Ekim 2026'da aktardığı listede Çürük, Çıplak, Kör, Karabaş, Deli, Koyun, Çakal, Satılmış, Top ve Coşkun yer alıyor. Gündelik hayatta yanlış anlaşılmaya, rahatsızlığa ve zaman zaman alaycı tepkilere yol açabilen bu soyadları, değişiklik başvurularında öne çıkan isimler olarak sıralandı.

Evrensel'in Şubat 2026'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına dayandırdığı sıralamada ilk üç sırayı Top, Koyun ve Satılmış aldı; onları Coşkun, Çakal, Deli, Karabaş, Çürük, Çıplak ve Kör izledi. Yetkililer, başvuruların önemli bölümünün argo çağrışım yapan, alay konusu olabilen ya da sosyal baskıya yol açan soyadlarından geldiğini belirtti.

Başvuruların büyük bölümü e-Devlet üzerinden, birkaç adımda yapılıyor.

Başvuruların büyük bölümü e-Devlet üzerinden, birkaç adımda yapılıyor.

Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet'e T.C. kimlik numarasıyla giriyor, mevcut soyadını ve talep ettiği yeni soyadını yazıp gerekçesini belirtiyor. Talebi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü inceliyor, onaylanan değişiklik nüfus kayıtlarına işleniyor.

Başvuruların artmasında sürecin e-Devlet üzerinden kolay ve hızlı yapılabilmesi ile bazı taleplerin artık mahkemeye gitmeden idari yoldan sonuçlanabilmesi gösteriliyor. Haberde sayılan diğer nedenler arasında arkadaş çevresinde yapılan şakalar, soyadının sosyal medyada ortaya çıkardığı alay, okulda yaşanan zorbalık ve iş yerindeki önyargılar yer aldı.

Aynı soyadlar yıllar önce de listenin tepesindeydi: 2019'da 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi.

Aynı soyadlar yıllar önce de listenin tepesindeydi: 2019'da 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi.

Benzer bir tablo 2019'da da yaşanmıştı. 7039 sayılı kanunla Soyadı Kanunu'na aykırı, imla hatası taşıyan ya da anlamı değişen ad ve soyadları mahkeme kararı aranmadan il ve ilçe idare kurulu kararıyla değiştirilebilir hale gelmişti. İçişleri Bakanlığı'nın o dönem yaptığı açıklamaya göre 188 bin 129 kişi soyadını, 74 bin 708 kişi ise ismini düzeltti. En çok başvuru İstanbul'dan geldi: 13 bin 442.

O günkü listenin başında da Top vardı. Onu Koyun, Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut ve Davul takip etti. Yani bugün yeniden gündeme gelen soyadlarından Top, Koyun, Karabaş, Kör ve Çürük, yedi yıl önceki listede de yerini almıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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