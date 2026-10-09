Nüfus Müdürlüğüne Koşanlar: Türkiye'de En Çok Değiştirilmek İçin Başvuru Yapılan Soyadları Belli Oldu
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Türkiye'de anlamları ya da çağrışımları yüzünden taşıyanını rahatsız eden soyadları yeniden gündemde. Nüfus kayıtlarında değişiklik talebiyle öne çıkan 10 soyad arasında Çürük, Çıplak, Kör, Karabaş, Deli, Koyun, Çakal, Satılmış, Top ve Coşkun yer alıyor. Yapılan yasal düzenlemelerin ardından başvuruda bulunan çok sayıda kişinin soyadı, talepleri doğrultusunda nüfus kayıtlarından çıkarıldı.
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Çürük'ten Coşkun'a 10 soyad, değişiklik başvurularında öne çıktı.
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Başvuruların büyük bölümü e-Devlet üzerinden, birkaç adımda yapılıyor.
Aynı soyadlar yıllar önce de listenin tepesindeydi: 2019'da 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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