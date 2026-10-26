article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Microsoft, Yaklaşık 60 Bin Çalışanına Gönüllü İşten Ayrılma Teklifi Yaptı

Microsoft, Yaklaşık 60 Bin Çalışanına Gönüllü İşten Ayrılma Teklifi Yaptı

Yapay Zeka
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 23:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Microsoft, 26 Ekim'de 'Gönüllü Ayrılma Teklifi' programını duyurdu. Şirketin küresel çalışan sayısının yaklaşık yüzde 27'si, yani yaklaşık 60 bin kişi teklifi değerlendirebilecek. Microsoft, maliyetleri azaltıp iş gücünü yeniden yapılandırırken veri merkezleri, gelişmiş çipler ve bulut kapasitesi gibi yapay zeka yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyor. Teklif, ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Hindistan'daki belirli ekiplerde çalışanlara yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teklif çalışanların yüzde 27'sini kapsıyor.

Teklif çalışanların yüzde 27'sini kapsıyor.

Microsoft'un haziran sonu itibarıyla yaklaşık 223 bin tam zamanlı çalışanı vardı ve teklifi değerlendirebilecek yaklaşık 60 bin kişi bu sayının yüzde 27'sine denk geliyor. Şirket bu yıl daha önce de yaklaşık 8.750 kişiyi kapsayan ayrı bir gönüllü emeklilik programı yürütmüştü. Yeni teklifin kaç kişiyi etkileyeceği, kaç çalışanın kabul edeceğine bağlı olacak.

Bazı ekipler kapsam dışında kaldı.

Bazı ekipler kapsam dışında kaldı.

Dahili seviyesi 70 ve altında olan çalışanlar, bazı üst düzey yöneticiler dahil, teklife başvurabiliyor. Yapay zeka deneyimleri, Copilot, Windows, Xbox, finans ve insan kaynakları ekipleri kapsama alınırken pazarlama, satış ve güvenlik ekipleri dışarıda tutuldu. Ekipler iş ihtiyaçlarına göre seçildi. Uygun çalışanlara teklifin ayrıntıları e-postayla iletiliyor.

Karar için aralık ayının ilk haftası verildi.

Karar için aralık ayının ilk haftası verildi.

Teklifi kabul eden çalışanlar kıdemine ve seviyesine göre hesaplanan tazminat, belirli bir süre sağlık sigortası, hisse senedi desteği ve kariyer geçiş hizmetlerinden yararlanacak. Önceki gönüllü emeklilik programından farklı olarak yaş, kıdem ve performans belirleyici olmayacak. İnsan Kaynakları Direktörü Amy Coleman, programı şirket dışında kariyer düşünen çalışanlar için 'destekli bir geçiş fırsatı' olarak tanımladı ve ekiplerin değişen ihtiyaçlara uyum sağlamasına yardımcı olacağını söyledi. Karar için aralık ayının ilk haftasına kadar süre var. Şirket temmuzda yaklaşık 4.800 çalışanını işten çıkarmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın