Microsoft, Yaklaşık 60 Bin Çalışanına Gönüllü İşten Ayrılma Teklifi Yaptı
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Microsoft, 26 Ekim'de 'Gönüllü Ayrılma Teklifi' programını duyurdu. Şirketin küresel çalışan sayısının yaklaşık yüzde 27'si, yani yaklaşık 60 bin kişi teklifi değerlendirebilecek. Microsoft, maliyetleri azaltıp iş gücünü yeniden yapılandırırken veri merkezleri, gelişmiş çipler ve bulut kapasitesi gibi yapay zeka yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyor. Teklif, ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Hindistan'daki belirli ekiplerde çalışanlara yapıldı.
Teklif çalışanların yüzde 27'sini kapsıyor.
Bazı ekipler kapsam dışında kaldı.
Karar için aralık ayının ilk haftası verildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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