Microsoft, Yaklaşık 60 Bin Çalışanına Gönüllü İşten Ayrılma Teklifi Yaptı

Teklifi kabul eden çalışanlar kıdemine ve seviyesine göre hesaplanan tazminat, belirli bir süre sağlık sigortası, hisse senedi desteği ve kariyer geçiş hizmetlerinden yararlanacak. Önceki gönüllü emeklilik programından farklı olarak yaş, kıdem ve performans belirleyici olmayacak. İnsan Kaynakları Direktörü Amy Coleman, programı şirket dışında kariyer düşünen çalışanlar için 'destekli bir geçiş fırsatı' olarak tanımladı ve ekiplerin değişen ihtiyaçlara uyum sağlamasına yardımcı olacağını söyledi. Karar için aralık ayının ilk haftasına kadar süre var. Şirket temmuzda yaklaşık 4.800 çalışanını işten çıkarmıştı.