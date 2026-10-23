Biri Bilim İnsanından, Biri Bilim Kurgudan: Yapay Zekaların İsimleri Aslında Nereden Geliyor?
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Yapay zekayı artık hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Ödevler için ChatGPT'ye soruyoruz, mail için Claude'dan yardım alıyoruz, Gemini'yle plan yapıyoruz, Grok'la atışıyoruz... Yapay zekalar artık hayatımızın tam ortasında.
Peki bu isimler rastgele mi seçildi? Kesinlikle hayır! Kimisi bir dâhiye selam çakıyor, kimisi uzaya uzanıyor, kimisi de bir bilim kurgu romanından fırlamış.
Gelin, isimlerin ardındaki hikayelere birlikte bakalım. 👇
Claude: Bilgi çağının babasına bir selam
Gemini: İkiz ekipler ve Ay'a giden yol
ChatGPT: Mühendisler isim koyarsa böyle olur
Grok: Bir Marslıdan ödünç alınmış kelime
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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