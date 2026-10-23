Anthropic'in geliştirdiği Claude'un isminin nereden geldiğine dair şirketten resmi ve ayrıntılı bir açıklama yok. Ama en yaygın kabul gören görüş, ismin Claude Shannon'a bir saygı duruşu olduğu. (Merak etmeyin, bu bilgiyi bizzat Claude'dan doğruladık)

Shannon, 'bilgi kuramının babası' sayılan Amerikalı matematikçi ve mühendis. 1948'de yayımladığı 'A Mathematical Theory of Communication' makalesi, bugünkü dijital iletişimin temel taşlarından biri. Dil modelleri de bilgiyi olasılıklarla işlediği için bağlantı oldukça anlamlı.

Bir de işin samimiyet tarafı var: Anthropic'in robotik bir marka adı yerine sıcak, insan ismine benzeyen bir ad seçmek istediği söyleniyor.