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Kanser Riskini Günlük Hayatınızdaki Yarım Saatlik Değişiklik Azaltabilir

Kanser Riskini Günlük Hayatınızdaki Yarım Saatlik Değişiklik Azaltabilir

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 10:16
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Kanser, çağımızın en yaygın ve çaresi olmayan hastalıklarından biri. Federal araştırmalara göre ABD'deki yetişkinlerin 4'te biri masa başında, otomobilde, koltukta ve başka yerlerde günde ortalama 8 saat oturuyor. Hareketsiz bir yaşam tarzı da birçok kanser türüne yakalanma riskini artırıyor.

Uzmanlara göre ise iyi haber şu: Her gün fiziksel aktiviteye ayırdığınız süreyi yalnızca 30 dakika artırmak bile fark yaratmaya yetiyor. 

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Yetişkinlerin 4'te biri günde 8 saat oturuyor.

Yetişkinlerin 4'te biri günde 8 saat oturuyor.

ABD'de yapılan federal araştırmalara göre yetişkinlerin 4'te biri masa başında, arabada ya da koltukta günde ortalama 8 saat oturarak geçiriyor. Glasgow Üniversitesi'nin bu yaz yayımladığı bir çalışma da her gün yaklaşık 30 dakika kesintisiz oturmanın kanser riskindeki artışla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Uzun süre oturmak obeziteyle de ilişkili. Obezite ise kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri dahil birçok kanser için bir risk faktörü.

Yarım saatlik hareket, kanserden ölüm riskinde yüzde 31 azalmayla bağlantılı.

Yarım saatlik hareket, kanserden ölüm riskinde yüzde 31 azalmayla bağlantılı.

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nin 2020'de yayımladığı araştırma, günde 30 dakikayı oturmak yerine fiziksel aktiviteyle geçirmenin kanserden ölüm riskinde yüzde 31'lik bir azalmayla ilişkili olduğunu ortaya koymuştu. Yani hareketli geçen süreyi yalnızca yarım saat artırmak bile olumlu bir etki yaratabiliyor.

Sırrı kaslarınızda olabilir.

Sırrı kaslarınızda olabilir.

Uzun süre oturmanın kanser riskini nasıl artırdığını kesinleştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak Harvard'dan araştırmacılar bunun kas aktivitesiyle ilgili olabileceğini düşünüyor. Harvard Health'e göre aktif tutulan kaslar, dinlenme dönemlerine kıyasla kan şekerini düzenlemeye ve hastalık riskini azaltmaya yardımcı oluyor. UCLA Health de egzersizin hormon dengesini desteklediğini, bağışıklık sistemini koruduğunu ve sağlıklı bir vücut ağırlığına katkı sağladığını belirtiyor.

Meme kanseri alanında çalışan Susan G. Komen Vakfı'na göre ABD'li sağlık kurumlarının önerdiği gibi haftada 150 dakika aerobik egzersiz ve iki seans kuvvet antrenmanı yapan kadınlarda meme kanseri riski yüzde 10 ile 20 arasında azalıyor. UCLA Health'e göre ise süresi ve yoğunluğu ne olursa olsun düzenli egzersiz, her tür kansere yakalanma riskini farklı oranlarda düşürüyor.

Spor salonuna gitmek şart değil.

Spor salonuna gitmek şart değil.

Amerikan Kanser Derneği; yürüyüş, merdiven çıkmak, tempolu yürümek, dans etmek, bisiklet sürmek, yoga ya da spor yapmak gibi günlük aktiviteleri öneriyor. New York'taki Mount Sinai'ye göre masa başında çalışıyorsanız ayağa kalkıp biraz dolaşmak, hatta ayakta durmak bile işe yarıyor. Mount Sinai'den egzersiz fizyoloğu Andrew Dorsey ise bir iş arkadaşınızla konuşmanız gereken bir konu olduğunda toplantıyı yürüyerek yapmayı öneriyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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