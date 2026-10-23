Kanser Riskini Günlük Hayatınızdaki Yarım Saatlik Değişiklik Azaltabilir

Kanser, çağımızın en yaygın ve çaresi olmayan hastalıklarından biri. Federal araştırmalara göre ABD'deki yetişkinlerin 4'te biri masa başında, otomobilde, koltukta ve başka yerlerde günde ortalama 8 saat oturuyor. Hareketsiz bir yaşam tarzı da birçok kanser türüne yakalanma riskini artırıyor.

Uzmanlara göre ise iyi haber şu: Her gün fiziksel aktiviteye ayırdığınız süreyi yalnızca 30 dakika artırmak bile fark yaratmaya yetiyor.

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