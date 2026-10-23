Kanser Riskini Günlük Hayatınızdaki Yarım Saatlik Değişiklik Azaltabilir
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Kanser, çağımızın en yaygın ve çaresi olmayan hastalıklarından biri. Federal araştırmalara göre ABD'deki yetişkinlerin 4'te biri masa başında, otomobilde, koltukta ve başka yerlerde günde ortalama 8 saat oturuyor. Hareketsiz bir yaşam tarzı da birçok kanser türüne yakalanma riskini artırıyor.
Uzmanlara göre ise iyi haber şu: Her gün fiziksel aktiviteye ayırdığınız süreyi yalnızca 30 dakika artırmak bile fark yaratmaya yetiyor.
Yetişkinlerin 4'te biri günde 8 saat oturuyor.
Yarım saatlik hareket, kanserden ölüm riskinde yüzde 31 azalmayla bağlantılı.
Sırrı kaslarınızda olabilir.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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