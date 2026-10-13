Yıllarca Masa Başında Oturmanın Etkilerini Silen Basit Hareketler
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Atalarımız avlanmak, toplayıcılık yapmak ve yırtıcılardan korunmak için sürekli hareket etmek zorundaydı. Bugün ise pek çoğumuz günün büyük bölümünü rahat bir ofis koltuğunda geçiriyoruz.
Cleveland Clinic'ten fizyoterapist Dr. Randy Karim'e göre yıllarca oturmak eklemleri, kasları ve neredeyse tüm vücut sistemlerini etkiliyor. Karim, kendisine en çok gergin kalça önü ve arka bacak kasları, zayıf kalça ve sırt kasları şikayetiyle gelindiğini söylüyor. Uzun süre oturmak, vücutta istenmeyen rahatsızlıklara sebep oluyor.
Peki oturmanın etkilerini vücudumuzdan nasıl sileriz?
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Egzersizler ne sıklıkla yapmalı?
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1. Oturarak göğüs omurgası esnetme
2. Kürek kemiği sıkıştırma
3. Merdivende esneme
4. Ayakta kalçadan eğilerek arka bacak esnetme
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5. Kedi-inek hareketi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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