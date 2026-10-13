Yıllarca Masa Başında Oturmanın Etkilerini Silen Basit Hareketler

Atalarımız avlanmak, toplayıcılık yapmak ve yırtıcılardan korunmak için sürekli hareket etmek zorundaydı. Bugün ise pek çoğumuz günün büyük bölümünü rahat bir ofis koltuğunda geçiriyoruz.

Cleveland Clinic'ten fizyoterapist Dr. Randy Karim'e göre yıllarca oturmak eklemleri, kasları ve neredeyse tüm vücut sistemlerini etkiliyor. Karim, kendisine en çok gergin kalça önü ve arka bacak kasları, zayıf kalça ve sırt kasları şikayetiyle gelindiğini söylüyor. Uzun süre oturmak, vücutta istenmeyen rahatsızlıklara sebep oluyor.

Peki oturmanın etkilerini vücudumuzdan nasıl sileriz?

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