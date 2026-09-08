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Uzun Süre Oturmanın Tehlikesi: Kesintisiz 1 Saatten Fazla Oturmak Kanser Riskini Artırıyor

Uzun Süre Oturmanın Tehlikesi: Kesintisiz 1 Saatten Fazla Oturmak Kanser Riskini Artırıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 09:26
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Saatlerce yerinizden kalkmadan çalışmak ya da ekran başında vakit geçirmek sağlığınızı sandığınızdan çok daha fazla tehdit ediyor. İngiltere'de 91 bini aşkın kişi üzerinde yapılan yeni bir araştırma, 30 dakikadan uzun süre kesintisiz oturmanın kanser riskini belirgin şekilde artırdığını, ancak bu hareketsizliği ufak yürüyüşlerle bölmenin adeta bir kalkan görevi gördüğünü ortaya koydu.

Kaynak: https://www.science.com/just-one-extr...
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Gün içinde ne kadar oturduğunuz kadar, bu oturma süresini nasıl geçirdiğiniz de hayati bir önem taşıyor.

Gün içinde ne kadar oturduğunuz kadar, bu oturma süresini nasıl geçirdiğiniz de hayati bir önem taşıyor.

PLOS Medicine dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, sağlığımızı korumak için sadece toplam hareket miktarımıza değil, hareketsiz kaldığımız anları nasıl yönettiğimize de odaklanmamız gerektiğini gösterdi. Bilim insanları, yerinden hiç kalkmadan geçirilen her fazladan bir saatin, kansere yakalanma ve bu hastalıktan hayatını kaybetme ihtimalini ciddi oranda yükselttiğini tespit etti. Araştırmanın başındaki isim olan Glasgow Üniversitesi'nden epidemiyolog Frederick Ho, elde ettikleri verilerin tek seferde yarım saatten fazla oturmanın tehlikelerine ışık tuttuğunu belirtirken, sadece kısa bir yürüyüş yapmak için bile olsa ayağa kalkmanın son derece koruyucu bir önlem olduğunun altını çiziyor.

Söz konusu bulgular, İngiltere'de yaklaşık yarım milyon insanın sağlık verilerini barındıran UK Biobank projesine dayandırılıyor. Kanser geçmişi olmayan, yaş ortalaması 56 olan 91 binden fazla katılımcının koluna takılan özel hareket izleme cihazları sayesinde, bir haftalık fiziksel aktiviteleri saniye saniye kaydedildi. Yaklaşık 12 yıl süren takip aşamasının ardından yaş, beslenme, eğitim durumu ve sosyoekonomik faktörler gibi pek çok etken hesaba katılmasına rağmen sonuçlar değişmedi: Sürekli oturmak sağlığı bozuyor. Ancak araştırmacılar, oturma alışkanlıklarını 'kesintisiz' ve 'bölünmüş' olarak ikiye ayırdıklarında asıl çarpıcı gerçekle karşılaştılar.

Verilere göre, hiç kalkmadan geçirilen her ekstra saat, kanserden ölüm riskini yüzde 9 oranında artırıyor.

Verilere göre, hiç kalkmadan geçirilen her ekstra saat, kanserden ölüm riskini yüzde 9 oranında artırıyor.

Aynı durum, obezite ve tip 2 diyabet kaynaklı kanser türlerinde de yüzde 5'lik bir artışa neden oluyor. Zamanın birikimli ilerlediği düşünüldüğünde, masa başında geçirilen her uzun saatin faturası ağırlaşıyor. Buna karşılık, oturma süresini aralardaki ufak hareketlerle bölen kişilerin sağlığı çok daha olumlu etkileniyor. Hareketle kesintiye uğratılmış her bir saatlik dinlenme süresi, kanserden ölüm riskinde yüzde 18'lik, genel kanser vakalarında ise yüzde 6'lık bir düşüş sağlıyor.

Uzmanlar bu durumu, uzun süre oturmayı kısa aktivitelerle bölmenin vücudun metabolik tepkilerini iyileştirmesiyle açıklıyor. Üstelik ağır egzersizler yapmanıza da gerek yok. Modellemelere göre, günde sadece bir saatlik hareketsiz zaman dilimini hafif bir fiziksel aktiviteyle değiştirmek bile kanserden ölüm riskini yüzde 12 oranında azaltabiliyor. Sadece gözlemsel verilere dayanmasına rağmen bu çalışma, kronik iltihaplanma ile hareketsizlik arasındaki bağı kanıtlayan önceki araştırmalarla da büyük bir uyum gösteriyor. Sonuç olarak, günlük hayatın koşturmacası içinde oturmaya ayırdığınız zamanı küçük molalarla bölmek, halk sağlığı açısından atılabilecek en mütevazı ama en güçlü adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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