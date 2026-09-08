Uzun Süre Oturmanın Tehlikesi: Kesintisiz 1 Saatten Fazla Oturmak Kanser Riskini Artırıyor

PLOS Medicine dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, sağlığımızı korumak için sadece toplam hareket miktarımıza değil, hareketsiz kaldığımız anları nasıl yönettiğimize de odaklanmamız gerektiğini gösterdi. Bilim insanları, yerinden hiç kalkmadan geçirilen her fazladan bir saatin, kansere yakalanma ve bu hastalıktan hayatını kaybetme ihtimalini ciddi oranda yükselttiğini tespit etti. Araştırmanın başındaki isim olan Glasgow Üniversitesi'nden epidemiyolog Frederick Ho, elde ettikleri verilerin tek seferde yarım saatten fazla oturmanın tehlikelerine ışık tuttuğunu belirtirken, sadece kısa bir yürüyüş yapmak için bile olsa ayağa kalkmanın son derece koruyucu bir önlem olduğunun altını çiziyor.

Söz konusu bulgular, İngiltere'de yaklaşık yarım milyon insanın sağlık verilerini barındıran UK Biobank projesine dayandırılıyor. Kanser geçmişi olmayan, yaş ortalaması 56 olan 91 binden fazla katılımcının koluna takılan özel hareket izleme cihazları sayesinde, bir haftalık fiziksel aktiviteleri saniye saniye kaydedildi. Yaklaşık 12 yıl süren takip aşamasının ardından yaş, beslenme, eğitim durumu ve sosyoekonomik faktörler gibi pek çok etken hesaba katılmasına rağmen sonuçlar değişmedi: Sürekli oturmak sağlığı bozuyor. Ancak araştırmacılar, oturma alışkanlıklarını 'kesintisiz' ve 'bölünmüş' olarak ikiye ayırdıklarında asıl çarpıcı gerçekle karşılaştılar.