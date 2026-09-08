Uzun Süre Oturmanın Tehlikesi: Kesintisiz 1 Saatten Fazla Oturmak Kanser Riskini Artırıyor
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Kaynak: https://www.science.com/just-one-extr...
Saatlerce yerinizden kalkmadan çalışmak ya da ekran başında vakit geçirmek sağlığınızı sandığınızdan çok daha fazla tehdit ediyor. İngiltere'de 91 bini aşkın kişi üzerinde yapılan yeni bir araştırma, 30 dakikadan uzun süre kesintisiz oturmanın kanser riskini belirgin şekilde artırdığını, ancak bu hareketsizliği ufak yürüyüşlerle bölmenin adeta bir kalkan görevi gördüğünü ortaya koydu.
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Gün içinde ne kadar oturduğunuz kadar, bu oturma süresini nasıl geçirdiğiniz de hayati bir önem taşıyor.
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Verilere göre, hiç kalkmadan geçirilen her ekstra saat, kanserden ölüm riskini yüzde 9 oranında artırıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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