Kanser Riski En Yüksek Meslekler Belli Oldu

Araştırmacılar yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, eğitim düzeyi ve medeni durum gibi faktörleri hesaba katarak mesleğin etkisini daha net ortaya koymaya çalıştı.

Sonuçlarda pilotlar ve kabin görevlileri arasında meme kanseri, merkezi sinir sistemi kanserleri, prostat kanseri ve melanom kaynaklı ölüm oranlarının daha yüksek olduğu görüldü. Pilotlarda ayrıca lösemi kaynaklı ölümlerde de artış tespit edildi.

Akciğer kanseri ise araştırmaya dahil edilmedi. Bunun nedeni, sigara kullanımının sonuçları ciddi biçimde etkileyebilecek olmasıydı.

Öte yandan uçak bakım ve montajında çalışan işçilerde aynı artış görülmedi. Bu meslek gruplarında kanser kaynaklı ölüm oranlarının genel nüfustan belirgin şekilde farklı olmadığı belirtildi.

Peki uçuş ekipleri ne kadar radyasyona maruz kalıyor?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre uçuş ekipleri, uçuş güzergâhları ve çalışma sürelerine bağlı olarak yılda yaklaşık 3 ila 6 milisievert kozmik radyasyona maruz kalabiliyor. Bu miktar, yılda 10 kez kıtalar arası uçuş yapan ortalama bir yolcunun aldığı yaklaşık 0,4 milisievertlik doza kıyasla oldukça yüksek.