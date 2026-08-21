Kanser Riski En Yüksek Meslekler Belli Oldu
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Uçuş ekiplerinin işi dışarıdan bakıldığında gökyüzünde seyahat etmekten ibaret gibi görünse de mesleğin görünmeyen riskleri de bulunuyor. Harvard araştırmacılarının yeni çalışması, pilotlar ve kabin görevlilerinin radyasyonla bağlantılı kanser ölümleri açısından dikkat çekici bir noktada olduğunu ortaya koydu.
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Uçuş ekiplerinin sağlığıyla ilgili dikkat çeken bir araştırma, pilotlar ve kabin görevlilerinin radyasyonla bağlantılı kanser nedeniyle hayatını kaybetme oranlarının diğer birçok meslek grubundan daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.
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Çalışmada, kabin görevlilerinin ölümlerinin yaklaşık yüzde 6,9'unun, pilotların ölümlerinin ise yüzde 6,7'sinin radyasyonla ilişkili kanserlerden kaynaklandığı hesaplandı
Araştırmada yaklaşık 14 bin pilot ve 7 bin kabin görevlisine ait veriler de ayrı olarak incelendi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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