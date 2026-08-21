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Yaşam
Kanser Riski En Yüksek Meslekler Belli Oldu

Kanser Riski En Yüksek Meslekler Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 15:52
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Uçuş ekiplerinin işi dışarıdan bakıldığında gökyüzünde seyahat etmekten ibaret gibi görünse de mesleğin görünmeyen riskleri de bulunuyor. Harvard araştırmacılarının yeni çalışması, pilotlar ve kabin görevlilerinin radyasyonla bağlantılı kanser ölümleri açısından dikkat çekici bir noktada olduğunu ortaya koydu.

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Uçuş ekiplerinin sağlığıyla ilgili dikkat çeken bir araştırma, pilotlar ve kabin görevlilerinin radyasyonla bağlantılı kanser nedeniyle hayatını kaybetme oranlarının diğer birçok meslek grubundan daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

Uçuş ekiplerinin sağlığıyla ilgili dikkat çeken bir araştırma, pilotlar ve kabin görevlilerinin radyasyonla bağlantılı kanser nedeniyle hayatını kaybetme oranlarının diğer birçok meslek grubundan daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, 2020-2024 yılları arasında kayıtlara geçen yaklaşık 13 milyon ölüm belgesi incelendi. Araştırmacılar 503 farklı meslek grubunu karşılaştırırken, pilotlar ve kabin görevlilerinin radyasyonla bağlantılı kanser ölümlerindeki oranlarının dikkat çekici seviyede olduğunu belirledi.

Çalışmada, kabin görevlilerinin ölümlerinin yaklaşık yüzde 6,9'unun, pilotların ölümlerinin ise yüzde 6,7'sinin radyasyonla ilişkili kanserlerden kaynaklandığı hesaplandı

Çalışmada, kabin görevlilerinin ölümlerinin yaklaşık yüzde 6,9'unun, pilotların ölümlerinin ise yüzde 6,7'sinin radyasyonla ilişkili kanserlerden kaynaklandığı hesaplandı

Bu oranlar, işlerinde doğrudan radyasyon kaynaklarıyla çalışan bazı meslek gruplarının dahi üzerinde yer aldı.

Araştırmaya göre uçuş ekiplerinin bu açıdan daha yüksek risk taşımasının temel nedenlerinden biri, yüksek irtifada maruz kaldıkları kozmik radyasyon.

Uçaklar seyir yüksekliğine çıktığında atmosferin koruyucu etkisi azalıyor ve kozmik radyasyona maruziyet yeryüzüne kıyasla artıyor. Bu nedenle uçuş ekipleri, çalışma hayatları boyunca düzenli olarak iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalan gruplar arasında değerlendiriliyor.

Araştırmada yaklaşık 14 bin pilot ve 7 bin kabin görevlisine ait veriler de ayrı olarak incelendi.

Araştırmada yaklaşık 14 bin pilot ve 7 bin kabin görevlisine ait veriler de ayrı olarak incelendi.

Araştırmacılar yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, eğitim düzeyi ve medeni durum gibi faktörleri hesaba katarak mesleğin etkisini daha net ortaya koymaya çalıştı.

Sonuçlarda pilotlar ve kabin görevlileri arasında meme kanseri, merkezi sinir sistemi kanserleri, prostat kanseri ve melanom kaynaklı ölüm oranlarının daha yüksek olduğu görüldü. Pilotlarda ayrıca lösemi kaynaklı ölümlerde de artış tespit edildi.

Akciğer kanseri ise araştırmaya dahil edilmedi. Bunun nedeni, sigara kullanımının sonuçları ciddi biçimde etkileyebilecek olmasıydı.

Öte yandan uçak bakım ve montajında çalışan işçilerde aynı artış görülmedi. Bu meslek gruplarında kanser kaynaklı ölüm oranlarının genel nüfustan belirgin şekilde farklı olmadığı belirtildi.

Peki uçuş ekipleri ne kadar radyasyona maruz kalıyor?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre uçuş ekipleri, uçuş güzergâhları ve çalışma sürelerine bağlı olarak yılda yaklaşık 3 ila 6 milisievert kozmik radyasyona maruz kalabiliyor. Bu miktar, yılda 10 kez kıtalar arası uçuş yapan ortalama bir yolcunun aldığı yaklaşık 0,4 milisievertlik doza kıyasla oldukça yüksek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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