Hasattan Sonra Çöpe Atılıyordu, Şimdi Sanayinin Yeni Gözdesi Oldu
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Kaynak: https://dailygalaxy.com/2026/04/banan...
Muz denince akla çoğunlukla yalnızca meyvesi geliyor. Oysa hasadın ardından geride kalan gövdeler, yıllarca tarımsal atık olarak görülüp tarlalarda çürümeye bırakıldı veya yakıldı. Şimdi ise bu gövdelerden elde edilen dayanıklı lifler sayesinde tekstil, ambalaj ve biyomalzeme sektörlerinin dikkatini çekmeye başladı. Bir zamanlar çöpe giden bu atık, giderek daha değerli bir hammaddeye dönüşüyor.
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Muz hasadının ardından tarlalarda bırakılan gövdeler, uzun süre yalnızca tarımsal atık olarak görüldü.
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Muz gövdesinden elde edilen liflerin en dikkat çekici özelliklerinden biri dayanıklılığı. Araştırmalarda mekanik yöntemlerle çıkarılan muz liflerinin çekme dayanımının 570 megapaskala kadar ulaşabildiği belirlendi.
Muz gövdesinden lif elde etmek için kullanılan temel yöntemlerden biri ise dekortikasyon.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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