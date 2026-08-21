Hasattan Sonra Çöpe Atılıyordu, Şimdi Sanayinin Yeni Gözdesi Oldu

Ancak yüksek lif içeriği, dayanıklılığı ve farklı sektörlerde kullanılabilmesi, bu atıkları değerli bir endüstriyel ham maddeye dönüştürmeye başladı.

Brezilya, Hindistan, Ekvador ve Filipinler gibi dünyanın önde gelen muz üreticisi ülkelerinde her hasat döneminde büyük miktarlarda muz gövdesi ortaya çıkıyor. Bitkinin meyvesi alındıktan sonra kesilen bu gövdeler çoğunlukla tarlada çürümeye bırakılıyor veya yakılıyor. Şimdi ise tekstilden ambalaja, kompozit malzemelerden biyogübre üretimine kadar pek çok alanda değerlendiriliyor.