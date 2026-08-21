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Hasattan Sonra Çöpe Atılıyordu, Şimdi Sanayinin Yeni Gözdesi Oldu

Hasattan Sonra Çöpe Atılıyordu, Şimdi Sanayinin Yeni Gözdesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 14:31
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Muz denince akla çoğunlukla yalnızca meyvesi geliyor. Oysa hasadın ardından geride kalan gövdeler, yıllarca tarımsal atık olarak görülüp tarlalarda çürümeye bırakıldı veya yakıldı. Şimdi ise bu gövdelerden elde edilen dayanıklı lifler sayesinde tekstil, ambalaj ve biyomalzeme sektörlerinin dikkatini çekmeye başladı. Bir zamanlar çöpe giden bu atık, giderek daha değerli bir hammaddeye dönüşüyor.

Kaynak: https://dailygalaxy.com/2026/04/banan...
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Muz hasadının ardından tarlalarda bırakılan gövdeler, uzun süre yalnızca tarımsal atık olarak görüldü.

Muz hasadının ardından tarlalarda bırakılan gövdeler, uzun süre yalnızca tarımsal atık olarak görüldü.

Ancak yüksek lif içeriği, dayanıklılığı ve farklı sektörlerde kullanılabilmesi, bu atıkları değerli bir endüstriyel ham maddeye dönüştürmeye başladı.

Brezilya, Hindistan, Ekvador ve Filipinler gibi dünyanın önde gelen muz üreticisi ülkelerinde her hasat döneminde büyük miktarlarda muz gövdesi ortaya çıkıyor. Bitkinin meyvesi alındıktan sonra kesilen bu gövdeler çoğunlukla tarlada çürümeye bırakılıyor veya yakılıyor. Şimdi ise tekstilden ambalaja, kompozit malzemelerden biyogübre üretimine kadar pek çok alanda değerlendiriliyor.

Muz gövdesinden elde edilen liflerin en dikkat çekici özelliklerinden biri dayanıklılığı. Araştırmalarda mekanik yöntemlerle çıkarılan muz liflerinin çekme dayanımının 570 megapaskala kadar ulaşabildiği belirlendi.

Muz gövdesinden elde edilen liflerin en dikkat çekici özelliklerinden biri dayanıklılığı. Araştırmalarda mekanik yöntemlerle çıkarılan muz liflerinin çekme dayanımının 570 megapaskala kadar ulaşabildiği belirlendi.

Bu değer, aynı çalışmada incelenen jüt ve sisal gibi geleneksel doğal liflerle karşılaştırıldığında muz lifinin önemli bir potansiyel taşıdığını gösteriyor.

Üstelik bu malzemenin değerlendirilmesi yalnızca lif üretimiyle sınırlı değil. Hasat sonrasında ortaya çıkan gövdeler, hızlı bozulduğu için genellikle tarlada uzun süre bekletilemiyor. Bu nedenle yeni sistemlerde işleme tesislerinin muz üretim alanlarına yakın kurulması planlanıyor. Böylece hem taşıma maliyetleri azaltılıyor hem de ham maddenin kaybedilmesinin önüne geçiliyor.

Muz gövdesinden lif elde etmek için kullanılan temel yöntemlerden biri ise dekortikasyon.

Muz gövdesinden lif elde etmek için kullanılan temel yöntemlerden biri ise dekortikasyon.

Bu işlemde gövdeler mekanik silindir ve bıçaklardan geçirilerek liflerinden ayrılıyor. Kimyasal işlemlerin yoğun biçimde kullanılmaması, yöntemin çevresel açıdan da dikkat çekmesini sağlıyor. Ardından lifler yıkanıyor ve kontrollü sıcaklıkta kurutularak üretime hazır hale getiriliyor.

Brezilya'da geliştirilen Banana Têxtil projesi de muz liflerinin tekstil sektöründeki potansiyelini ortaya koyan çalışmalardan biri. Proje, muz gövdelerinden elde edilen liflerin büyük ölçekli dokuma süreçlerinde kullanılabileceğini göstererek uluslararası alanda dikkat çekti.

Peki muzdan elde edilen bu lifler nerelerde kullanılıyor?

  • Tekstil: Muz lifleri, pamuk gibi diğer doğal liflerle karıştırılarak iplik üretiminde değerlendirilebiliyor. Dayanıklılığı sayesinde kumaş ve çeşitli tekstil ürünlerinde alternatif bir ham madde olarak öne çıkıyor.

  • Ambalaj: Lifler, kâğıt ve selüloz bazlı ürünlerin üretiminde kullanılabiliyor. Muz lifi içeren bazı kompozit ambalaj malzemelerinin mekanik dayanıklılık açısından geleneksel geri dönüştürülmüş kâğıt ürünlerine alternatif oluşturabileceği belirtiliyor.

  • Kompozit Malzemeler: Liflerin dayanıklılığı, onları farklı malzemelerle birleştirilerek daha güçlü ve hafif kompozitlerin üretilmesi açısından da değerli hale getiriyor.

  • Biyogaz ve Gübre: Lif çıkarıldıktan sonra geriye kalan organik parçalar da tamamen atık haline gelmiyor. Meyve eti, özsu ve diğer organik kalıntılar biyogaz, kompost ve sıvı organik gübre üretiminde değerlendirilebiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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