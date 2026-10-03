18 Yaşındaki Eda Savcıgil Tam 10 Saat 27 Dakika Yüzdü: Aynı Anda 2 Rekor Kırdı

Santa Catalina Adası ile Kaliforniya arasında uzanan 32 kilometrelik parkuru 10 saat 27 dakikada geçen Eda Savcıgil, bu başarıyla hem en hızlı kadın yüzücü hem de en genç Türk sporcu unvanlarını elde etti. Yüzüş 1 Ekim gecesi başlayıp 2 Ekim sabahı tamamlandı.

Savcıgil'e geçiş boyunca teknede antrenörler Egor Tropenano ve Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk sporcu Bengisu Avcı ile babası Ayhan Savcıgil eşlik etti. Kanocu John Trevino ve iki hakem de yüzüşü yakından takip etti.