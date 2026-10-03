18 Yaşındaki Eda Savcıgil Tam 10 Saat 27 Dakika Yüzdü: Aynı Anda 2 Rekor Kırdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İzmirli ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil (18), Santa Catalina Adası ile Kaliforniya arasındaki 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada tamamlayarak iki rekora imza attı. Genç sporcu, bu parkuru geçen en hızlı kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu oldu.
Detaylar 👇
Kaynak: DHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okyanus Yedilisi'nin ilk ayağı olarak seçilen Catalina Kanalı'ndaki geçiş, 1 Ekim gecesi başlayıp 2 Ekim sabahı sona erdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yıl buz yüzmede dünya üçüncüsü olan Savcıgil, sıradaki hedefi olarak Hawaii'deki Molokai Kanalı'nı gösteriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın