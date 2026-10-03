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18 Yaşındaki Eda Savcıgil Tam 10 Saat 27 Dakika Yüzdü: Aynı Anda 2 Rekor Kırdı

18 Yaşındaki Eda Savcıgil Tam 10 Saat 27 Dakika Yüzdü: Aynı Anda 2 Rekor Kırdı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 17:43
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İzmirli ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil (18), Santa Catalina Adası ile Kaliforniya arasındaki 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada tamamlayarak iki rekora imza attı. Genç sporcu, bu parkuru geçen en hızlı kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu oldu.

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Kaynak: DHA

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Okyanus Yedilisi'nin ilk ayağı olarak seçilen Catalina Kanalı'ndaki geçiş, 1 Ekim gecesi başlayıp 2 Ekim sabahı sona erdi.

Okyanus Yedilisi'nin ilk ayağı olarak seçilen Catalina Kanalı'ndaki geçiş, 1 Ekim gecesi başlayıp 2 Ekim sabahı sona erdi.

Santa Catalina Adası ile Kaliforniya arasında uzanan 32 kilometrelik parkuru 10 saat 27 dakikada geçen Eda Savcıgil, bu başarıyla hem en hızlı kadın yüzücü hem de en genç Türk sporcu unvanlarını elde etti. Yüzüş 1 Ekim gecesi başlayıp 2 Ekim sabahı tamamlandı.

Savcıgil'e geçiş boyunca teknede antrenörler Egor Tropenano ve Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk sporcu Bengisu Avcı ile babası Ayhan Savcıgil eşlik etti. Kanocu John Trevino ve iki hakem de yüzüşü yakından takip etti.

Bu yıl buz yüzmede dünya üçüncüsü olan Savcıgil, sıradaki hedefi olarak Hawaii'deki Molokai Kanalı'nı gösteriyor.

Bu yıl buz yüzmede dünya üçüncüsü olan Savcıgil, sıradaki hedefi olarak Hawaii'deki Molokai Kanalı'nı gösteriyor.

Savcıgil'in bu yılki başarıları Catalina ile sınırlı değil. Genç yüzücü, 2-8 Mart'ta Finlandiya'da düzenlenen Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu. 13 Haziran'da ise İtalya'da Capri-Napoli yarışının 28 kilometrelik Vesuvius parkurunu 9 saatte yüzerek bunu başaran ilk Türk unvanını aldı ve genel klasman şampiyonu oldu.

Savcıgil, Okyanus Yedilisi'nin ikinci parkuru olarak bu ay içinde Hawaii'de O'ahu ile Molokai adaları arasındaki Molokai Kanalı'nı geçmeyi hedefliyor. Yaklaşık 42 kilometrelik bu etap, dünyanın en zorlu açık yüzme rotalarından biri olarak gösteriliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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