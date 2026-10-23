Ölümsüz Canlı Yaralanınca ya da Strese Girince Bebekliğine Dönebiliyor

Yetişkin bir Turritopsis dohrnii yaralandığında ya da açlık gibi bir stresle karşılaştığında dokunaçlarını içine çekiyor ve deniz tabanına çökerek bir kiste dönüşüyor. Bu kist 24 ila 36 saat içinde yeniden polip haline geliyor. Bu süreçte özelleşmiş hücreler polip hücrelerine dönüşüyor ve polip, genetik olarak birebir aynı yeni bir denizanası üretiyor.

Japon bilim insanı Shin Kubota'nın 1990'lardan bu yana süren gözlemlerine göre denizanaları iki yıl içinde 10 kereye kadar gençleşebiliyor.

İspanyol araştırmacılar, türün genomunu 'ölümlü' yakın akrabasıyla karşılaştırdı. PNAS dergisinde yayımlanan çalışmada, DNA'nın kopyalanması ve onarımı, kromozomların korunması, kök hücreler ve hücreler arası iletişimle ilgili genlerde farklılıklar bulundu.

Yine de 'ölümsüz' demek ölmez demek değil: Balıklar, kaplumbağalar, deniz salyangozları ve kabuklular bu minik canlıyı avlayabiliyor; doğada ne kadar yaşadığı da hâlâ bilinmiyor. Bilim insanları bu türü incelemenin yaşlanmayı anlamaya, yara iyileşmesine ve rejeneratif tıbba katkı sağlayabileceğini düşünüyor.