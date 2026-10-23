Dünyanın İlk Mars'a Gidiş Dönüş Görevi Başladı: Japonlar Mars'tan Numune Getirecek
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Japonya Uzay Ajansı JAXA, Mars'a dünyanın ilk gidiş-dönüş görevini başlattı. Mars Uyduları Keşif (MMX) aracı, Kızıl Gezegen'in büyük uydusu Fobos'a inip kaya ve toprak numunesi toplayacak, ardından bu numuneleri Dünya'ya getirecek. Uzmanlara göre bu görev, Mars sistemini anlamamız açısından dönüştürücü bir sıçrama olabilir.
MMX, 10 aylık bir yolculukla Mars'a ulaşacak.
Fobos'a iki kez inecek, yüzeye bir de robot bırakacak.
Hedef 10 gram numune toplamak.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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