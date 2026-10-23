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Dünyanın İlk Mars'a Gidiş Dönüş Görevi Başladı: Japonlar Mars'tan Numune Getirecek

Dünyanın İlk Mars'a Gidiş Dönüş Görevi Başladı: Japonlar Mars'tan Numune Getirecek

Japonya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 11:06
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Japonya Uzay Ajansı JAXA, Mars'a dünyanın ilk gidiş-dönüş görevini başlattı. Mars Uyduları Keşif (MMX) aracı, Kızıl Gezegen'in büyük uydusu Fobos'a inip kaya ve toprak numunesi toplayacak, ardından bu numuneleri Dünya'ya getirecek. Uzmanlara göre bu görev, Mars sistemini anlamamız açısından dönüştürücü bir sıçrama olabilir.

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MMX, 10 aylık bir yolculukla Mars'a ulaşacak.

MMX, 10 aylık bir yolculukla Mars'a ulaşacak.

MMX, geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Tanegaşima Uzay Merkezi'nden H3 roketiyle fırlatıldı. Başta 2024'te fırlatılması planlanan görev, H3 roketiyle ilgili endişeler nedeniyle ertelenmişti. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) da katkı verdiği karavan büyüklüğündeki araç, yaklaşık 225 milyon kilometrelik yolculuğunun ardından Ağustos 2027'de Mars'a ulaşacak.

Fobos'a iki kez inecek, yüzeye bir de robot bırakacak.

Fobos'a iki kez inecek, yüzeye bir de robot bırakacak.

MMX, Mars'a vardığında Fobos'la birlikte (Mars'ın uydusu) gezegenin çevresinde dönecek ve uyduyu birkaç ay uzaktan inceleyecek. Ardından iki kez inişe geçecek. İlk inişte yüzeyin hemen üzerinde durup Fransız ve Alman uzay ajanslarının yaptığı Idefix adlı küçük gezgin robotu bırakacak. 

Dünya'da yaklaşık 25 kilogram gelen bu robot, Fobos'un son derece zayıf kütle çekimi nedeniyle orada yalnızca 15 gram gelecek. Idefix'in topladığı veriler, ana aracın ineceği yerin seçilmesine yardımcı olacak.

Hedef 10 gram numune toplamak.

Hedef 10 gram numune toplamak.

Aracın dört bacağından ikisinde numune toplama sistemi bulunuyor: Biri Fobos'un yüzeyini delecek, diğeri yüzeydeki malzemeyi hava basıncıyla emecek. NASA adına Honeybee Robotics'in geliştirdiği bu ikinci sistem, numuneyi saniyeler içinde topluyor. JAXA, Fobos'tan yaklaşık 10 gram malzeme toplamayı hedefliyor. Bu miktar, ajansın 2019'da Ryugu asteroidinden numune alan Hayabusa2 görevinde topladığının yaklaşık iki katı.

Numuneler 2028 sonu ile 2029 başı arasında toplandıktan sonra MMX, Deimos'un yakınından birkaç kez geçecek. Araç 2030'un sonlarında dönüş yolculuğuna başlayacak; bu, Mars'a gönderilen bir uzay aracının ilk dönüş yolculuğu olacak. 2031'de Dünya'ya ulaştığında numuneleri yaklaşık 60 santimetre genişliğinde bir kapsülle bırakacak. ESA'ya göre kapsülün büyük olasılıkla Avustralya'ya düşmesi bekleniyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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