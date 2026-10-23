Dünyanın İlk Mars'a Gidiş Dönüş Görevi Başladı: Japonlar Mars'tan Numune Getirecek

Aracın dört bacağından ikisinde numune toplama sistemi bulunuyor: Biri Fobos'un yüzeyini delecek, diğeri yüzeydeki malzemeyi hava basıncıyla emecek. NASA adına Honeybee Robotics'in geliştirdiği bu ikinci sistem, numuneyi saniyeler içinde topluyor. JAXA, Fobos'tan yaklaşık 10 gram malzeme toplamayı hedefliyor. Bu miktar, ajansın 2019'da Ryugu asteroidinden numune alan Hayabusa2 görevinde topladığının yaklaşık iki katı.

Numuneler 2028 sonu ile 2029 başı arasında toplandıktan sonra MMX, Deimos'un yakınından birkaç kez geçecek. Araç 2030'un sonlarında dönüş yolculuğuna başlayacak; bu, Mars'a gönderilen bir uzay aracının ilk dönüş yolculuğu olacak. 2031'de Dünya'ya ulaştığında numuneleri yaklaşık 60 santimetre genişliğinde bir kapsülle bırakacak. ESA'ya göre kapsülün büyük olasılıkla Avustralya'ya düşmesi bekleniyor.