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NASA, Ay'daki Gizemli Deliğin Sırrını Çözmek İçin Harekete Geçti: Altında Dev Bir Mağara Aranacak

NASA, Ay'daki Gizemli Deliğin Sırrını Çözmek İçin Harekete Geçti: Altında Dev Bir Mağara Aranacak

NASA
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 09:46
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NASA, Ay yüzeyindeki gizemli bir çukurun altında dev bir mağara olup olmadığını araştıracak ekibi seçti.

Marius Tepeleri bölgesindeki yaklaşık 40 metre derinliğindeki çukurun, yer altında uzanan devasa bir lav tüneline açılan bir pencere olduğu düşünülüyor. Doğrulanırsa, gelecekte Ay'a gidecek astronotlar için doğal bir sığınak bulunmuş olacak!

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Bu Delik Dev Bir Lav Tüneline mi Açılıyor?

Bu Delik Dev Bir Lav Tüneline mi Açılıyor?

Marius Tepeleri, Ay'ın bize bakan yüzündeki Fırtınalar Okyanusu'nda (Oceanus Procellarum) yer alıyor ve uydunun volkanik açıdan en çeşitli bölgelerinden biri. Çukur ilk kez 2009'da Japonya'nın Kaguya sondası tarafından fark edildi, ardından NASA'nın Ay Keşif Yörünge Aracı (LRO) tarafından ayrıntılı olarak görüntülendi.

LRO ölçümlerine göre delik yaklaşık 58'e 49 metre genişliğinde ve 40 metre derinliğinde. Üstelik eski bir lav akıntısının izi olduğu düşünülen kıvrımlı bir oluğun üzerinde duruyor.

Bu yüzden bilim insanları, deliğin tavanı çökmüş bir lav tünelinin girişi olabileceğini düşünüyor. Lav tünelleri, akan lavın dış yüzeyi soğuyup sertleşirken içinin akmaya devam etmesiyle oluşan doğal yer altı koridorları olarak biliniyor.

Mağarayı Radar ve Yapay Sarsıntılarla Arayacaklar

Mağarayı Radar ve Yapay Sarsıntılarla Arayacaklar

NASA'nın PRISM programı kapsamında seçilen projenin adı GIMLI. Projeyi ABD'deki Gezegen Bilimi Enstitüsü (PSI) yürütüyor, başında da kıdemli bilim insanı Than Putzig yer alıyor.

Ay'a ticari bir iniş aracı ve gezici robotla gönderilecek ekipmanlar arasında yerin altını tarayan bir radar, küçük yapay sarsıntılar üretip yankılarını ölçen bir sismik sistem, yer çekimi ölçer ve çukurun duvarlarını görüntüleyecek kameralar var. 

Böyle bir mağara, astronotları Ay yüzeyindeki yoğun radyasyondan ve aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyabilir. PSI'dan Gareth Morgan'a göre büyük bir lav tünelinin doğrulanması, Ay'daki volkanizmanın nasıl işlediğine dair önemli ipuçları da verecek.

Görevin ne zaman başlatılacağı ise henüz açıklanmadı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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