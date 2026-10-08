NASA, Ay'daki Gizemli Deliğin Sırrını Çözmek İçin Harekete Geçti: Altında Dev Bir Mağara Aranacak
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NASA, Ay yüzeyindeki gizemli bir çukurun altında dev bir mağara olup olmadığını araştıracak ekibi seçti.
Marius Tepeleri bölgesindeki yaklaşık 40 metre derinliğindeki çukurun, yer altında uzanan devasa bir lav tüneline açılan bir pencere olduğu düşünülüyor. Doğrulanırsa, gelecekte Ay'a gidecek astronotlar için doğal bir sığınak bulunmuş olacak!
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Bu Delik Dev Bir Lav Tüneline mi Açılıyor?
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Mağarayı Radar ve Yapay Sarsıntılarla Arayacaklar
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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