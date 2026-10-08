NASA, Ay'daki Gizemli Deliğin Sırrını Çözmek İçin Harekete Geçti: Altında Dev Bir Mağara Aranacak

Marius Tepeleri, Ay'ın bize bakan yüzündeki Fırtınalar Okyanusu'nda (Oceanus Procellarum) yer alıyor ve uydunun volkanik açıdan en çeşitli bölgelerinden biri. Çukur ilk kez 2009'da Japonya'nın Kaguya sondası tarafından fark edildi, ardından NASA'nın Ay Keşif Yörünge Aracı (LRO) tarafından ayrıntılı olarak görüntülendi.

LRO ölçümlerine göre delik yaklaşık 58'e 49 metre genişliğinde ve 40 metre derinliğinde. Üstelik eski bir lav akıntısının izi olduğu düşünülen kıvrımlı bir oluğun üzerinde duruyor.

Bu yüzden bilim insanları, deliğin tavanı çökmüş bir lav tünelinin girişi olabileceğini düşünüyor. Lav tünelleri, akan lavın dış yüzeyi soğuyup sertleşirken içinin akmaya devam etmesiyle oluşan doğal yer altı koridorları olarak biliniyor.