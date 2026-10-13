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İçinde Yaşam İzi Taşıyor: Mars'taki Gizemli Numuneyi Dünya'ya Getirmek İstiyorlar

İçinde Yaşam İzi Taşıyor: Mars'taki Gizemli Numuneyi Dünya'ya Getirmek İstiyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 16:25
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NASA'nın Perseverance aracı, Mars'ta tebeşir büyüklüğündeki bir tüpe 'Sapphire Canyon' adı verilen bir kaya numunesi yerleştirdi. Bilim insanları, numunenin geçmişte mikroskobik yaşamın izlerini taşıyor olabileceğini belirtiyor; ancak numunenin Dünya'ya getirilmesi belirsizliğini koruyor.

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Kaynak: Scientific American, Planetary Science Institute

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Perseverance, 2021'de indiği Jezero Krateri'nde eski göl yatağının kayalarını inceliyor.

Perseverance, 2021'de indiği Jezero Krateri'nde eski göl yatağının kayalarını inceliyor.

NASA'nın 2021'de Mars'a indirdiği Perseverance, Jezero Krateri'ndeki Neretva Vallis vadisinde çalışıyor. Eski göl yatağı, yaşam izlerini koruma ihtimali en yüksek kayaları bulmak için seçilen bölgeler arasında yer alıyor. Vadinin 3 milyar yılı aşkın süre önce oluştuğu belirtiliyor.

Araç, burada ok ucu biçimli ve leopar desenli bir kaya olan Cheyava Falls'u tespit etti. Temmuz 2024'te bu kayadan sondajla alınan numune, adı 'Sapphire Canyon' olan tüpe konuldu.

Leopar desenli kayayı çevreleyen çamur taşlarının, eski mikroskobik yaşamın izlerini taşıyor olabileceği belirtiliyor.

Leopar desenli kayayı çevreleyen çamur taşlarının, eski mikroskobik yaşamın izlerini taşıyor olabileceği belirtiliyor.

Kaya çevresindeki çamur taşlarının, muhtemelen eski mikroskobik yaşamın oluşturduğu unsurlarla kaplı olduğu ifade ediliyor. Ekip üyesi Adrian Broz, Mars'ta ilk kez 'potansiyel bir biyolojik iz' sayılabilecek bir şeyle karşılaştıklarını söylüyor.

Bilim insanları, bulgunun yaşam kaynaklı mı yoksa jeolojik ve kimyasal süreçlerin sonucu mu olduğunu belirlemenin tek yolunun numunelerin Dünya'ya getirilmesi olduğunu vurguluyor. Ekip üyesi Briony Horgan da bu numuneler olmadan kesin bir sonuca varılamayacağını söylüyor.

Numunenin Dünya'ya getirilmesi planlanan program, yüksek maliyet nedeniyle belirsizliğe sürüklendi.

Numunenin Dünya'ya getirilmesi planlanan program, yüksek maliyet nedeniyle belirsizliğe sürüklendi.

Perseverance, Sapphire Canyon dahil toplam 34 numuneyi şasisinde taşıyor. Numunelerin Dünya'ya getirilmesi için NASA ile Avrupa Uzay Ajansı'nın ortak yürüttüğü Mars Numune Geri Getirme programı tasarlanmıştı. Program yüksek maliyet ve karmaşık tasarım nedeniyle eleştirildi; NASA 2024'te asıl planı yeniden değerlendirmeye aldı ve daha uygun bütçeli alternatifler araştırdığını açıkladı.

Scientific American'a göre ABD Temsilciler Meclisi'nin Ocak 2026'da kabul ettiği harcama paketi, programın gelecekteki görevler için neredeyse tüm fonunu ortadan kaldırdı. NASA'nın bu konuda net bir yol haritası açıklamadığı belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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