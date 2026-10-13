İçinde Yaşam İzi Taşıyor: Mars'taki Gizemli Numuneyi Dünya'ya Getirmek İstiyorlar
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NASA'nın Perseverance aracı, Mars'ta tebeşir büyüklüğündeki bir tüpe 'Sapphire Canyon' adı verilen bir kaya numunesi yerleştirdi. Bilim insanları, numunenin geçmişte mikroskobik yaşamın izlerini taşıyor olabileceğini belirtiyor; ancak numunenin Dünya'ya getirilmesi belirsizliğini koruyor.
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Perseverance, 2021'de indiği Jezero Krateri'nde eski göl yatağının kayalarını inceliyor.
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Leopar desenli kayayı çevreleyen çamur taşlarının, eski mikroskobik yaşamın izlerini taşıyor olabileceği belirtiliyor.
Numunenin Dünya'ya getirilmesi planlanan program, yüksek maliyet nedeniyle belirsizliğe sürüklendi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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