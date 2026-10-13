İçinde Yaşam İzi Taşıyor: Mars'taki Gizemli Numuneyi Dünya'ya Getirmek İstiyorlar

Kaya çevresindeki çamur taşlarının, muhtemelen eski mikroskobik yaşamın oluşturduğu unsurlarla kaplı olduğu ifade ediliyor. Ekip üyesi Adrian Broz, Mars'ta ilk kez 'potansiyel bir biyolojik iz' sayılabilecek bir şeyle karşılaştıklarını söylüyor.

Bilim insanları, bulgunun yaşam kaynaklı mı yoksa jeolojik ve kimyasal süreçlerin sonucu mu olduğunu belirlemenin tek yolunun numunelerin Dünya'ya getirilmesi olduğunu vurguluyor. Ekip üyesi Briony Horgan da bu numuneler olmadan kesin bir sonuca varılamayacağını söylüyor.