Palamut mu Hamsi mi? Bilim Hangisinin Daha Faydalı Olduğunu Ölçtü
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Balık mevsimi geldi, tezgahlar hamsi ve palamutla doldu. Peki hangisi daha faydalı? Bulgaristan'daki Varna Tıp Üniversitesi'nden araştırmacıların Biomolecules dergisinde yayımladığı çalışma (Merdzhanova ve ark., 2021), bu sorunun cevabını rakamlarla veriyor.
Karadeniz'in balıkları laboratuvarda tek tek incelendi.
Omega-3'te kazanan açık ara hamsi.
Günlük ihtiyaç için bir avuç hamsi yetiyor.
Hafif bir öğün arıyorsanız palamut öne çıkıyor.
Kalp sağlığı endekslerinde palamut bir adım önde.
Sonuç: Hamsiyi ihmal etmeyin, palamuttan da vazgeçmeyin.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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