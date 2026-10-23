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Palamut mu Hamsi mi? Bilim Hangisinin Daha Faydalı Olduğunu Ölçtü

Palamut mu Hamsi mi? Bilim Hangisinin Daha Faydalı Olduğunu Ölçtü

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 09:02
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Balık mevsimi geldi, tezgahlar hamsi ve palamutla doldu. Peki hangisi daha faydalı? Bulgaristan'daki Varna Tıp Üniversitesi'nden araştırmacıların Biomolecules dergisinde yayımladığı çalışma (Merdzhanova ve ark., 2021), bu sorunun cevabını rakamlarla veriyor. 

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Karadeniz'in balıkları laboratuvarda tek tek incelendi.

Karadeniz'in balıkları laboratuvarda tek tek incelendi.

Araştırmacılar, Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarında avlanıp Varna'daki balık pazarlarında satılan balık ve kabuklu deniz ürünlerini laboratuvarda analiz etti. Çalışmada her türün yağ oranı, omega-3 yağ asitleri olan EPA ve DHA miktarı ve kalp sağlığıyla ilişkilendirilen yağ endeksleri tek tek ölçüldü. Hamsi ve palamut da incelenen türler arasındaydı.

Omega-3'te kazanan açık ara hamsi.

Omega-3'te kazanan açık ara hamsi.

Hamsinin 100 gramında 2.329 miligram EPA ve DHA bulundu. Bu değerle hamsi, araştırmada incelenen tüm türler arasında birinci sıraya yerleşti. Palamutun 100 gramındaki EPA ve DHA miktarı ise 463 miligramda kaldı. 

Yani hamsi, palamuttan yaklaşık 5 kat daha fazla omega-3 içeriyor. Palamut, bu sıralamada en düşük değerlere sahip balıklar arasında yer aldı.

Günlük ihtiyaç için bir avuç hamsi yetiyor.

Günlük ihtiyaç için bir avuç hamsi yetiyor.

Araştırmacılar, günlük 500 miligram EPA ve DHA alabilmek için ne kadar balık yemek gerektiğini de hesapladı. Hamside bu miktar için yalnızca 21,5 gram yetiyor. Palamutta ise aynı hedefe ulaşmak için yaklaşık 108 gram yemek gerekiyor.

Hafif bir öğün arıyorsanız palamut öne çıkıyor.

Hafif bir öğün arıyorsanız palamut öne çıkıyor.

Hamsinin 100 gramında yaklaşık 10 gram yağ bulunurken palamutta bu oran 3,1 gramda kaldı. Hamsinin omega-3 zenginliği büyük ölçüde bu yağdan geliyor. Daha az yağlı bir balık tercih edenler için ise palamut daha hafif bir seçenek.

Kalp sağlığı endekslerinde palamut bir adım önde.

Kalp sağlığı endekslerinde palamut bir adım önde.

Çalışmada, damar sertliği ve pıhtı oluşumu riskiyle ilişkilendirilen aterojenik ve trombojenik endeksler de ölçüldü. Bu endekslerde düşük değer daha iyi kabul ediliyor. Palamutun aterojenik endeksi 0,49, trombojenik endeksi 0,26 çıktı. Hamside bu değerler sırasıyla 0,59 ve 0,32 oldu. Omega-6/omega-3 oranında ise hamsi 0,32 ile palamutun 0,62'lik değerinin önüne geçti.

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Sonuç: Hamsiyi ihmal etmeyin, palamuttan da vazgeçmeyin.

Sonuç: Hamsiyi ihmal etmeyin, palamuttan da vazgeçmeyin.

Omega-3 söz konusu olduğunda hamsi açık ara kazanıyor. Palamut ise daha az yağlı yapısı ve kalp sağlığı endeksleriyle güçlü bir alternatif sunuyor. Araştırmacılar, Karadeniz balıklarının önerilere uygun tüketildiğinde omega-3 için bol ve sürdürülebilir bir kaynak olduğu sonucuna vardı. Ancak balıkların yağ oranının avlandıkları mevsime ve bölgeye göre değişebileceğini de unutmamak gerek.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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