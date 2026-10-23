Palamut mu Hamsi mi? Bilim Hangisinin Daha Faydalı Olduğunu Ölçtü

Omega-3 söz konusu olduğunda hamsi açık ara kazanıyor. Palamut ise daha az yağlı yapısı ve kalp sağlığı endeksleriyle güçlü bir alternatif sunuyor. Araştırmacılar, Karadeniz balıklarının önerilere uygun tüketildiğinde omega-3 için bol ve sürdürülebilir bir kaynak olduğu sonucuna vardı. Ancak balıkların yağ oranının avlandıkları mevsime ve bölgeye göre değişebileceğini de unutmamak gerek.