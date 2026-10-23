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Yaşam
Japon Efsanelerinin "Kıyamet Balığı" Bu Kez Şili'de Karaya Vurdu

Japon Efsanelerinin "Kıyamet Balığı" Bu Kez Şili'de Karaya Vurdu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 11:30
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Japon efsanelerinde 'kıyamet balığı' olarak bilinen dev kürek balığı, bu kez Şili'nin kuzeyinde karaya vurdu. Bulunuşun ardından sosyal medyada büyük bir deprem kapıda mı tartışması başladı.

Peki bilim insanları bu konuda ne söylüyor? Kıyamet balığının depremle bir ilgisi var mı?

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Derin denizlerin nadir görülen sakini

Derin denizlerin nadir görülen sakini

Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki kürek balığı, 20 Ekim'de Şili'nin kuzeyindeki Mejillones sahilinde bulundu. Bulunuşu, Şili'deki bir deniz faunası araştırma merkezi sosyal medyadan duyurdu.

Kürek balıkları genellikle 900 metreden derin sularda yaşadığı için kıyıda görülmeleri oldukça nadir. 1600'lü yıllardan beri Asya efsanelerinde yer alan balığın kıyıya vurması, deniz tanrılarının bir uyarısı olarak yorumlanıyor.

Bu yıl üçüncü kez görüldü

Bu yıl üçüncü kez görüldü

Şili'deki buluş, 2026'daki ilk kürek balığı vakası değil. Şubatta Meksika'nın Cabo San Lucas sahilinde iki canlı kürek balığı kıyıya vurmuş, mart ayında bölgede 4,1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. 25 Ağustosta Endonezya'daki Komodo Adası'nda da ölü bir kürek balığı bulunmuştu.

Bu tesadüfler sosyal medyada endişeyi büyüttü. Son buluşun ardından pek çok kullanıcı 'Deprem geliyor' yorumları yaptı.

Bilim insanları ne diyor?

Bilim insanları ne diyor?

Japonya'daki Tokai Üniversitesi'nden araştırmacılar 2019'da, 1928-2011 yılları arasında Japonya'da görülen 336 derin deniz balığı vakasını ve 6 büyüklüğün üzerindeki 221 depremi inceledi. Balıkların görülmesi ile depremler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir bağlantı bulunamadı. Araştırmacılar bu inancı 'yanılsamalı bir ilişki' olarak tanımladı.

Yine de Şili, dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri. Nazca Levhası'nın Güney Amerika Levhası'nın altına kayması, bölgede büyük depremlere yol açabilecek bir gerilim biriktiriyor. Yani deprem riski gerçek, ama bunun bir balıkla ilgisi yok. 

Gerçekleşen olaylar ise muhtemelen Şili'de zaten üst üste meydana gelen depremlerle ilgili.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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