Japon Efsanelerinin "Kıyamet Balığı" Bu Kez Şili'de Karaya Vurdu

Japonya'daki Tokai Üniversitesi'nden araştırmacılar 2019'da, 1928-2011 yılları arasında Japonya'da görülen 336 derin deniz balığı vakasını ve 6 büyüklüğün üzerindeki 221 depremi inceledi. Balıkların görülmesi ile depremler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir bağlantı bulunamadı. Araştırmacılar bu inancı 'yanılsamalı bir ilişki' olarak tanımladı.

Yine de Şili, dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri. Nazca Levhası'nın Güney Amerika Levhası'nın altına kayması, bölgede büyük depremlere yol açabilecek bir gerilim biriktiriyor. Yani deprem riski gerçek, ama bunun bir balıkla ilgisi yok.

Gerçekleşen olaylar ise muhtemelen Şili'de zaten üst üste meydana gelen depremlerle ilgili.