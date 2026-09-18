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Sağlam Ürünü Yapay Zekayla Kırık Gösterip Parasını Geri Alıyorlar

Sağlam Ürünü Yapay Zekayla Kırık Gösterip Parasını Geri Alıyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 16:31
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Çin'de bazı online alışveriş kullanıcıları, yapay zeka ile ürettikleri sahte hasar görüntüleriyle e-ticaret platformlarından iade koparmaya çalışıyor. Kusursuz ürünler yapay zeka yardımıyla küflenmiş, kırılmış ya da lekelenmiş gibi gösterilip satıcı hesaplarından para geri isteniyor.

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Alıcılar Midjourney ve Stable Diffusion gibi araçlarla sahte hasar görselleri üretiyor

Alıcılar Midjourney ve Stable Diffusion gibi araçlarla sahte hasar görselleri üretiyor

Dolandırıcılık yöntemi oldukça basit işliyor: alıcılar önce satın aldıkları ürünün gerçek fotoğrafını çekiyor, ardından Midjourney ve Stable Diffusion gibi herkesin ulaşabildiği yapay zeka araçlarıyla bu görüntüye yırtık, leke ya da kırık ekliyor. Ortaya çıkan sahte görsel, ürün hiç elden geçmeden iade talebine kanıt olarak sunuluyor ve çoğu zaman otomatik onay sistemlerini geçebiliyor.

Ortaya çıkan vakalar oldukça çeşitli. Bazı alıcılar taze meyve fotoğraflarını yapay zekayla küflendirip bozuk ürün iddiasında bulunurken, bazıları yeni bir diş fırçasını paslanmış gibi göstermiş. Canlı yengeçlerin ölü gibi göründüğü, dudak parlatıcı gibi kozmetik ürünlerin erimiş gibi sunulduğu ve kıyafetlerde yırtık/lekeli görüntüler oluşturulan örnekler de tespit edildi.

Uzmanlara göre bu eğilim 2024 yılının ortasında başladı, ancak görüntü üreten yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasıyla son bir yılda hızla arttı. Sahtekarlık özellikle Çin'in 11 Kasım'daki Double 11 alışveriş festivali döneminde yoğunlaştı; tek bir vakada bile sahte görsellerle yapılan iade taleplerinin toplam değeri bir milyon doları aştı.

Platformlar sahte görselleri yakalamak için yapay zeka destekli kontrol sistemleri geliştiriyor

Platformlar sahte görselleri yakalamak için yapay zeka destekli kontrol sistemleri geliştiriyor

Sorunun büyümesi karşısında Taobao ve Tmall gibi platformlar, ürünü geri göndermeden sadece para iadesi alınabilen sadece iade seçeneğini kaldırdı ve alıcıların geçmiş alışveriş/iade oranlarına göre bir kredi puanı sistemine geçti. Bu sayede şüpheli iade taleplerinde bulunan hesaplar daha sıkı denetleniyor.

JD.com ise gönderilen iade görsellerini ürünün orijinal satış fotoğraflarıyla karşılaştıran makine öğrenmesi tabanlı sistemler kullanıyor; böylece yapay zekayla eklenen doğal olmayan aydınlatma ve kenar bozulmaları gibi izler yakalanabiliyor. Platformlar ayrıca video kanıtı ya da ürünün fiziksel olarak geri gönderilmesini zorunlu kılma seçeneklerini de değerlendiriyor.

Çin'de yakalanan bazı dolandırıcılara sekiz günlük hapis cezası verildi ve uzmanlar bu eylemlerin ülke yasalarına göre dolandırıcılık sayılabileceğini belirtiyor. Yaklaşık 2 trilyon dolarlık Çin e-ticaret pazarını etkileyebilecek bu eğilim karşısında platformlara daha güçlü koruma mekanizmaları kurmaları çağrısı yapılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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