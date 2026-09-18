Sağlam Ürünü Yapay Zekayla Kırık Gösterip Parasını Geri Alıyorlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çin'de bazı online alışveriş kullanıcıları, yapay zeka ile ürettikleri sahte hasar görüntüleriyle e-ticaret platformlarından iade koparmaya çalışıyor. Kusursuz ürünler yapay zeka yardımıyla küflenmiş, kırılmış ya da lekelenmiş gibi gösterilip satıcı hesaplarından para geri isteniyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alıcılar Midjourney ve Stable Diffusion gibi araçlarla sahte hasar görselleri üretiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Platformlar sahte görselleri yakalamak için yapay zeka destekli kontrol sistemleri geliştiriyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın