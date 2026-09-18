Sağlam Ürünü Yapay Zekayla Kırık Gösterip Parasını Geri Alıyorlar

Dolandırıcılık yöntemi oldukça basit işliyor: alıcılar önce satın aldıkları ürünün gerçek fotoğrafını çekiyor, ardından Midjourney ve Stable Diffusion gibi herkesin ulaşabildiği yapay zeka araçlarıyla bu görüntüye yırtık, leke ya da kırık ekliyor. Ortaya çıkan sahte görsel, ürün hiç elden geçmeden iade talebine kanıt olarak sunuluyor ve çoğu zaman otomatik onay sistemlerini geçebiliyor.

Ortaya çıkan vakalar oldukça çeşitli. Bazı alıcılar taze meyve fotoğraflarını yapay zekayla küflendirip bozuk ürün iddiasında bulunurken, bazıları yeni bir diş fırçasını paslanmış gibi göstermiş. Canlı yengeçlerin ölü gibi göründüğü, dudak parlatıcı gibi kozmetik ürünlerin erimiş gibi sunulduğu ve kıyafetlerde yırtık/lekeli görüntüler oluşturulan örnekler de tespit edildi.

Uzmanlara göre bu eğilim 2024 yılının ortasında başladı, ancak görüntü üreten yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasıyla son bir yılda hızla arttı. Sahtekarlık özellikle Çin'in 11 Kasım'daki Double 11 alışveriş festivali döneminde yoğunlaştı; tek bir vakada bile sahte görsellerle yapılan iade taleplerinin toplam değeri bir milyon doları aştı.