Sizin Yerinize Mesaj Bile Atıyor! Yapay Zeka ile Dijital İkiz Yaratmak Artık Mümkün

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.02.2026 - 14:01

Sabah uyanır uyanmaz telefona uzanıp mesajlara bakmak artık bir refleks. Gün içinde cevaplanmayı bekleyen mailler, geri dönülmeyen DM’ler ve yarım kalan işler birikiyor. İşte tam bu noktada, 'Keşke benim yerime bunları halleden bir versiyonum olsa' düşüncesi akla geliyor. Pika AI Selves tam olarak bu fikri merkeze alıyor. Kişinin sesi, tarzı ve alışkanlıklarıyla eğitilen dijital bir benlik yaratmayı mümkün kılıyor.

Kaynak

Pika AI Selves’i klasik bir yapay zekâ asistanı gibi düşünmek yanıltıcı olabilir

Sistem; kişilik özellikleri, zevkler, bilgi birikimi, ses tonu ve görünüm gibi unsurları temel alarak kalıcı bir dijital benlik oluşturmayı hedefliyor. Metin, ses, görsel ve video üretebilen yapı, kullanıcının dijital varlığını farklı platformlara taşıyabiliyor.

Kullanıcılar bu yapay benliği adeta dünyaya getiriyor, onunla konuşuyor ve zamanla eğitiyor. Görünümü birebir kendisine benzeyebileceği gibi tamamen farklı bir karakter olarak tasarlanabiliyor. Bir süre sonra ortaya çıkan yapı, internet ortamında bağımsız hareket edebilen ve sürekli aktif kalan bir temsilciye dönüşüyor.

Mesela toplantıdayken telefonunuza gelen mesajlara sizin üslubunuzla yanıt veren bir versiyonun olduğunu düşünün. Ya da arkadaş grubuna fotoğraf gönderen, siz yazmadan doğum günü mesajlarını hatırlayan bir dijital ikiz... İşte tam olarak bundan bahsediyoruz.

AI Self günlük sohbetlerde fikir üretmek, düşünceleri toparlamak veya yalnızca eşlik eden bir dijital arkadaş gibi kullanılabiliyor

Aynı anda farklı kişilerle iletişim kurarak mesajlara yanıt verebilmesi, dijital varlığı ölçeklendiren en dikkat çekici özelliklerden biri.

İçerik üreticileri için metin, ses, görsel ve video içerikleri kullanıcının tarzında üretebilmesi yeni bir alan açıyor. Bir içerik fikrini not olarak bırakıp akşam hazır bir taslakla karşılaşmak ya da sosyal medya yanıtlarının gün boyu aksamasını önlemek mümkün hâle geliyor.

İş tarafında ise ekiplerle iş birliği yapmak, rapor taslakları hazırlamak, görevleri takip etmek veya fikirleri hızlı çıktılara dönüştürmek üretkenliği artıran kullanım alanları arasında yer alıyor. Dijital benlik farklı dillerde iletişim kurabildiği için coğrafi sınırlar da önemini yitiriyor.

AI Self, kullanıcının bağlamını ve tercihlerini yansıtan bütünsel bir dijital uzantı olarak tasarlanıyor

Ancak sağlık, hukuk, finans veya psikolojik destek gibi konularda profesyonel danışmanlık sunmadığı özellikle belirtiliyor. Böyle durumlarda sistem kullanıcıyı uzman desteğine yönlendiriyor.

Uygunsuz içerikler için raporlama seçeneği bulunuyor ve hem otomatik tarama sistemleri hem insan denetimi güvenli kullanım sağlamayı amaçlıyor. Web uygulaması üzerinden oluşturulan dijital benlik farklı platformlara bağlanabiliyor ve sürekli erişilebilir durumda kalıyor.

Erken beta sürecinde ücretsiz sunulan sistemin, ücretli özelliklerine dair detayların ilerleyen süreçte açıklanması planlanıyor.

