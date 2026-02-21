Sizin Yerinize Mesaj Bile Atıyor! Yapay Zeka ile Dijital İkiz Yaratmak Artık Mümkün
Sabah uyanır uyanmaz telefona uzanıp mesajlara bakmak artık bir refleks. Gün içinde cevaplanmayı bekleyen mailler, geri dönülmeyen DM’ler ve yarım kalan işler birikiyor. İşte tam bu noktada, 'Keşke benim yerime bunları halleden bir versiyonum olsa' düşüncesi akla geliyor. Pika AI Selves tam olarak bu fikri merkeze alıyor. Kişinin sesi, tarzı ve alışkanlıklarıyla eğitilen dijital bir benlik yaratmayı mümkün kılıyor.
Pika AI Selves’i klasik bir yapay zekâ asistanı gibi düşünmek yanıltıcı olabilir
AI Self günlük sohbetlerde fikir üretmek, düşünceleri toparlamak veya yalnızca eşlik eden bir dijital arkadaş gibi kullanılabiliyor
AI Self, kullanıcının bağlamını ve tercihlerini yansıtan bütünsel bir dijital uzantı olarak tasarlanıyor
