Sizin Yerinize Mesaj Bile Atıyor! Yapay Zeka ile Dijital İkiz Yaratmak Artık Mümkün

Sistem; kişilik özellikleri, zevkler, bilgi birikimi, ses tonu ve görünüm gibi unsurları temel alarak kalıcı bir dijital benlik oluşturmayı hedefliyor. Metin, ses, görsel ve video üretebilen yapı, kullanıcının dijital varlığını farklı platformlara taşıyabiliyor.

Kullanıcılar bu yapay benliği adeta dünyaya getiriyor, onunla konuşuyor ve zamanla eğitiyor. Görünümü birebir kendisine benzeyebileceği gibi tamamen farklı bir karakter olarak tasarlanabiliyor. Bir süre sonra ortaya çıkan yapı, internet ortamında bağımsız hareket edebilen ve sürekli aktif kalan bir temsilciye dönüşüyor.

Mesela toplantıdayken telefonunuza gelen mesajlara sizin üslubunuzla yanıt veren bir versiyonun olduğunu düşünün. Ya da arkadaş grubuna fotoğraf gönderen, siz yazmadan doğum günü mesajlarını hatırlayan bir dijital ikiz... İşte tam olarak bundan bahsediyoruz.