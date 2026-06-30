Sevgili Kova, bu Temmuz ayında kişisel imajının ve fiziksel görünümünün getirdiği değişimlerde belirgin sonuçlar alacaksın. 29 Temmuz tarihinde kendi burcunda gerçekleşecek Kova Dolunayı nedeniyle bedeninin baştan aşağı yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu ve eski bir alışkanlığı kesin olarak bırakacağını hissedeceksin. Bu durum, fiziksel enerjinin bir anda parlayıp sana büyük bir aydınlanma gücü vermesini sağlayacak.

Özellikle artan estetik kaygılar ve kişisel kararlar, baş bölgesini ve sinir sistemini doğrudan yoracak. Günlük temponun bireysel ağırlığı nedeniyle, bu ay kendi ihtiyaçlarını ertelememeye ve bedeninin sesini dinlemeye her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…