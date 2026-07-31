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Kova Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Ağustos ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Kova ve yükselen Kova burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ağustos ayında Kova ve yükselen Kova burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ağustos ayında maddi büyümenin anahtarı tek başına hareket etmekten çok doğru ortaklığı kurmak olabilir. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması yeni müşteri, iş ortağı veya sözleşmeli bir proje üzerinden kazanç düzenini değiştirebilir. Özellikle teklif edilen şartları iyi değerlendirirsen düzenli bir gelir sağlayacak uzun vadeli bir anlaşmanın kapısı açılabilir.

15 Ağustos’taki Merkür ve Jüpiter kavuşumu görüşmelerde rakamların büyümesini ve daha avantajlı bir sözleşme yapılmasını destekleyebilir. 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı yurt dışı, hukuk veya eğitim bağlantılı bir fırsattan kazanç sağlayabilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise gelir alanında güçlü bir kapanış getirerek maaş, ücret veya kişisel kazanç konusunda net bir sonucu önüne koyabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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