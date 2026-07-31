Sevgili Kova, Ağustos ayında maddi büyümenin anahtarı tek başına hareket etmekten çok doğru ortaklığı kurmak olabilir. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması yeni müşteri, iş ortağı veya sözleşmeli bir proje üzerinden kazanç düzenini değiştirebilir. Özellikle teklif edilen şartları iyi değerlendirirsen düzenli bir gelir sağlayacak uzun vadeli bir anlaşmanın kapısı açılabilir.

15 Ağustos’taki Merkür ve Jüpiter kavuşumu görüşmelerde rakamların büyümesini ve daha avantajlı bir sözleşme yapılmasını destekleyebilir. 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı yurt dışı, hukuk veya eğitim bağlantılı bir fırsattan kazanç sağlayabilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise gelir alanında güçlü bir kapanış getirerek maaş, ücret veya kişisel kazanç konusunda net bir sonucu önüne koyabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…