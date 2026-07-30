Sevgili Kova, bugün Ay Boğa burcuna geçerken biraz eve dönmek ve kendi alanında kalmak isteyebilirsin. İş hayatında da sakin bir ortamda çalışmak sana kalabalık bir ofisten daha iyi gelebilir. Evden çalışıyorsan verimli bir gün geçirebilirsin. Ayrıca ev ya da aileyle ilgili beklenmedik ama hoş bir haber planlarını değiştirebilir. Bugün biraz yavaşlamak sana iyi gelecek.

Maddi konularda ev için yapacağın bir harcama gündeme gelebilir. Bir eşya almak, küçük bir değişiklik yapmak ya da uzun zamandır bekleyen bir işi halletmek isteyebilirsin. Her şeyi aynı anda değiştirmeye çalışma; önce gerçekten ihtiyacın olanı seç.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, bugün partnerinle evde baş başa kalmak dışarıdaki kalabalıktan daha cazip gelebilir. Birlikte güzel bir yemek hazırlamak bile romantik bir akşama dönüşebilir.

Bekar bir Kova burcu isen, sana yanında rahat hissettiren biri dikkatini çekebilir. Sürekli heyecan peşinde koşmak yerine bu kez huzurun da çekici olabileceğini fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…