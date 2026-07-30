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Kova Burcu right-white
31 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 31 Temmuz Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay Boğa burcuna geçerken biraz eve dönmek ve kendi alanında kalmak isteyebilirsin. İş hayatında da sakin bir ortamda çalışmak sana kalabalık bir ofisten daha iyi gelebilir. Evden çalışıyorsan verimli bir gün geçirebilirsin. Ayrıca ev ya da aileyle ilgili beklenmedik ama hoş bir haber planlarını değiştirebilir. Bugün biraz yavaşlamak sana iyi gelecek.

Maddi konularda ev için yapacağın bir harcama gündeme gelebilir. Bir eşya almak, küçük bir değişiklik yapmak ya da uzun zamandır bekleyen bir işi halletmek isteyebilirsin. Her şeyi aynı anda değiştirmeye çalışma; önce gerçekten ihtiyacın olanı seç.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, bugün partnerinle evde baş başa kalmak dışarıdaki kalabalıktan daha cazip gelebilir. Birlikte güzel bir yemek hazırlamak bile romantik bir akşama dönüşebilir.

Bekar bir Kova burcu isen, sana yanında rahat hissettiren biri dikkatini çekebilir. Sürekli heyecan peşinde koşmak yerine bu kez huzurun da çekici olabileceğini fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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