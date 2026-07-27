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Kova Burcu right-white
28 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 28 Temmuz Salı günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin kazanç ile öz değer alanına yerleşiyor. Kova Dolunayı yarın senin burcunda gerçekleşecek, bu yüzden bugün onun ön enerjisini yoğun biçimde hissediyorsun. İş hayatında kendine biçtiğin değer konusunda bir farkındalık doğuyor. Balık Ay’ının sezgisel enerjisi, gerçekten neyi hak ettiğini içten içe hissetmeni sağlıyor. Bugün emeğinin karşılığını isterken sert değil, sakin ve kararlı bir dil kullanmalısın.

Maddi konularda öz değerinle bağlantılı sezgisel bir konu gündeme geliyor. Bir gelir ya da bir kazanç konusunda içinden gelen his sana yol gösterebilir. Ancak Balık Ay’ının bulanıklığı yüzünden somut olmayan bir vaade bel bağlamamalısın. Gerçek değeri olan bir şeye yönelmelisin.

Aşk hayatında öz saygı ve şefkat öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, kendine değer verdiğinde partnerinden de daha yumuşak ve içten bir ilgi gördüğünü fark ediyorsun. Bekar bir Kova burcu isen, sana değerini nazikçe hissettiren, seni önemseyen biri kalbine dokunabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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