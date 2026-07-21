Sevgili Kova, Güneş bugün karşı burcun olan Aslan'a geçiyor ve senin ilişkiler alanını aydınlatıyor. İş hayatında artık tek başına ilerlemek yerine birlikte çalışmanın zamanı geldi. Bir ortaklık, bir iş birliği ya da bir müşteri ilişkisi önümüzdeki dönem öne çıkacak. Bugün karşındakini dinlemeye biraz daha fazla yer açmanı öneriyorum.

Maddi konularda Ay ile Jüpiter arasındaki gerilim ortak bir bütçeyi zorlayabilir. Birlikte alınan bir karar planladığından pahalıya gelebilir. Ödeme yapmadan önce toplamı bir kez daha hesaplamanı tavsiye ediyorum, çünkü heyecan bugün rakamları görmeni engelliyor.

Aşk hayatında ilişkiler ekseni parlıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerine daha fazla alan ve ilgi vermen aranızdaki dengeyi düzeltecek. Bekar bir Kova burcu isen, ciddi bir bağ kurma isteğin bugün her zamankinden güçlü ve bu istek yakında karşılık bulacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…