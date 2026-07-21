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Kova Burcu right-white
22 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 22 Temmuz Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Güneş bugün karşı burcun olan Aslan'a geçiyor ve senin ilişkiler alanını aydınlatıyor. İş hayatında artık tek başına ilerlemek yerine birlikte çalışmanın zamanı geldi. Bir ortaklık, bir iş birliği ya da bir müşteri ilişkisi önümüzdeki dönem öne çıkacak. Bugün karşındakini dinlemeye biraz daha fazla yer açmanı öneriyorum.

Maddi konularda Ay ile Jüpiter arasındaki gerilim ortak bir bütçeyi zorlayabilir. Birlikte alınan bir karar planladığından pahalıya gelebilir. Ödeme yapmadan önce toplamı bir kez daha hesaplamanı tavsiye ediyorum, çünkü heyecan bugün rakamları görmeni engelliyor.

Aşk hayatında ilişkiler ekseni parlıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerine daha fazla alan ve ilgi vermen aranızdaki dengeyi düzeltecek. Bekar bir Kova burcu isen, ciddi bir bağ kurma isteğin bugün her zamankinden güçlü ve bu istek yakında karşılık bulacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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