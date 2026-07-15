Sevgili Kova, Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte günlük iş yükün, çalışma ortamındaki sorumlulukların ve rutinlerin büyük bir artış gösteriyor. İş yerinde projelerin teslim tarihlerinde retro Merkür kaynaklı teknik aksaklıklar veya evrak gecikmeleri yaşanması enerjini biraz tüketebilir. Çalışma arkadaşlarınla görev dağılımı yaparken görev tanımlarının net olmasına özen göstermeli, eksik bırakılan işleri sabırla organize etmelisin.

Maddi olarak evcil hayvanlarının bakımı, kendi rutin kontrollerin veya ev içi düzenlemelerin getirdiği harcamalar etkili olabilir. Satürn'ün kısıtlayıcı pozisyonu, harcamalarında daha tasarruflu bir plan izlemeni ve bütçendeki gereksiz kalemleri elemeni zorunlu kılıyor. Bugün finansal anlamda büyük adımlar atmak yerine, iş ortamındaki verimliliğini artıracak küçük bütçeli düzenlemelere yönelmek daha faydalı olacaktır.

İlişkisi olan bir Kova isen günlük hayatın getirdiği koşturmaca ve ev içi görev paylaşımları partnerinle aranda kriz yaratabilir; sorumlulukların adaletsiz dağıtıldığını düşünerek sesini yükseltmek isteyebilirsin. Bekar bir Kova isen kafanı işten, sorumluluklardan ve yoğun rutinlerinden kaldırmaya vakit bulamayacağın için flörte zaman ayıramayabilirsin. Aşkı aramak yerine şu sıralar tamamen kendi hayat düzenini oturtmaya odaklanmayı tercih edeceksin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…